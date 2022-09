Meghan Markle recupera el escote del día de su boda porque sienta de lujo

Con un top de punto y un pantalón sastre ancho, la duquesa de Sussex ha sido capaz de reinventar el look de trabajo con éxito.

Julia García

Alemania ha sido la segunda parada de Meghan Markle y el príncipe Harry en el particular tour europeo que acaban de iniciar coincidiendo con el nuevo curso. En concreto, el matrimonio ha recalado en Düsseldorf donde han asistido a la presentación de los Juegos Invictus en los que tan implicado está el hijo menor de Diana de Gales y el príncipe Carlos apenas unas horas después de aparecer en el One Young World 2022 Summit que ha tenido lugar en Manchester.

Y si en la primera las apariciones de la duquesa de Sussex fue un intenso rojo el protagonista gracias a un imponente look monocolor que ha sido calificado como toda una demostración de poder compuesto por un pantalón palazzo, una blusa con lazada al cuello y unos zapatos de tacón a juego, esta vez ha apostado por los tonos neutros para conseguir un aspecto mucho más relajado.

Su elección han sido unos pantalones de pinzas fluidos en tonalidad beige, anchos y de tiro alto firmados por Brandon Maxwell, así como un top de punto de canalé en impoluto blanco que pertenece a la nueva colección de la diseñadora Anine Bing.

Este último ha llamado especialmente la atención no solo por lo favorecedor de su escote halter –el mismo que la propia Meghan Markle lució el día de su boda con el príncipe Harry para la recepción posterior a la ceremonia que tuvo lugar en Frogmore House y que llevaba el sello de Stella McCartney– que realzaba especialmente la zona de los hombros, sino porque de este modo ha conseguido la que fuera protagonista de Suits darle una vuelta al clásico estilismo en clave working al cambiar esta pieza por las habituales camisas de las que se acompañan los trajes y actualizar el concepto.

Para potenciar aún más el look desenfadado, Meghan Markle ha optado por recoger su melena en un informal moño y acompañarlo de unos discretos pendientes de brillantes como únicas joyas además de un reloj.

Un viaje polémico

A pesar de que había una gran expectación en torno a la llegada de los duques de Sussex a Europa, no están recibiendo Meghan y Harry la acogida que esperaban, principalmente porque no haber incluido en su viaje una visita a la reina Isabel II a pesar de su delicado estado de salud ni tampoco a los duques de Cambridge, con quien parece no mantienen una buena relación.

Especialmente la prensa inglesa se ha cebado una vez más con Meghan Markle tras el discurso que pronunció en el congreso celebrado en Manchester el pasado lunes. Las críticas vienen porque durante los siete minutos que duró la intervención, la exactriz se refirió a si misma en hasta 54 ocasiones diferentes.