Vestidos blancos hay muchos, como el que ha llevado la actual presidenta del grupo Inditex no tantos.

Julia García

Madrid, en primavera, es una ciudad ideal para disfrutar de tiempo de ocio de calidad por su clima y la enorme variedad de propuestas que acoge. Este fin de semana, sin ir más lejos, se ha convertido en la sede del Concurso de Saltos Internacional del Logines Global Champions Tour, una de las competiciones más importantes del mundo de los saltos ecuestres, una de las pasiones de Marta Ortega. La presidenta de Inditex, cargo que adoptó recientemente, no ha querido perderse esta cita en la capital, donde reside junto a su marido, Carlos Torretta, que le ha acompañado durante una competició.

En un ambiente tranquilo y muy conocido para la pareja, el del ambiente hípico del Club de Campo Villa de Madrid, Marta Ortega se ha mostrado sonriente y relajada envuelta en un precioso vestido de la colección Limited Edition de Zara. Ortega suele apostar por grandes firmas cuando acude como invitada a un evento importante; por ejemplo, una boda, pero en contextos casual, más relajados, suele barrer para casa y lo hace casi siempre con alguna prenda de la joya de la corona del conglomerado empresarial fundado por su padre, Zara.

En concreto, Marta ha lucido un diseño midi de manga corta y cuello redondo decorado con una de las grandes tendencias propias de la temporada de calor: los bordados con perforaciones. Diseñado en popelín de color blanco roto, este vestido primaveral no puede encajar mejor con el clima que empezamos a tener ya estos días en casi todo el país. Cuenta con bolsillos ocultos en costura y cierre con cremallera (también oculta) en la espalda, si bien en la parte delantera lleva también una hilera frontal de botones forrados, a modo blusa que destaca aún más si se lleva con un cinturón ancho como proponen desde la marca.

Además, su bajo es asimétrico y la espalda completamente cerrada, como la parte delantera de la pieza. Llama la atención la cintura ajustada y el contraste favorecedor que esté detalle hace con el vuelo de la falda. Se trata, en definitiva, de un diseño ideal de edición limitada que actualmente está disponible en la tienda online de la firma gallega por un precio de 99,95 euros.

Seguro que se te ocurren maneras muy diferentes de exprimir sus virtudes. Marta Ortega ha compartido una tan sencilla como exitosa: llevarlo simplemente con unas sandalias planas marrones —en su caso, un modelo de Celine— y un bolso de cuero en el mismo tono que el calzado. No faltan, porque no pueden hacerlo en los planes exteriores durante la temporada cálida, las gafas de sol. Y en vez de joyas, ella ha optado por un reloj para completar un look de primavera sobresaliente.