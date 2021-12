María Pombo te enseña a transformar un vestido de fiesta en menos de 30 segundos

¿Eres más de diseños mini? La influencer te da un truco de lo más sencillo para tener dos looks en uno estas navidades.

Julia García

En nuestra búsqueda incansable para dar con las mejores propuestas para estas fechas repletas de cenas, reuniones y compromisos varios nos hemos topado con la colección cápsula que Name the Brand ha lanzado con este pretexto. Una selección de prendas de fiesta en la que hay piezas muy diferentes con las que poder acertar. Un vestido negro lencero de lo más sensual, un traje que puede dar mucho juego también de manera más sobria, un conjunto de lentejuelas para brillar como manda la tendencia o un vestido de lúrex dorado en el que sus detalles 'cut out' marcan la diferencia.

Este último es el favorito de la fundadora de la firma, María Pombo, quien lo ha lucido en las últimas horas para acudir precisamente a la celebración de una cena entre amigas con motivo de este esperado lanzamiento de la marca.

Lo curioso es que la influencer no ha lucido tal cual se propone este diseño entallado desde la cadera que marca los hombros, cuenta con volumen en las mangas, escote a la espalda y cuello redondo, sino que le ha querido darle su toque y el resultado le ha salido incluso mejor.

Resulta que el vestido en cuestión –el cual se vende pre-order por 89,95 euros– es de largo midi pero ella lo ha transformado en solo unos segundos en uno corto, demostrando así que con él se puede tener un 2x1 en toda regla. "Ya sabéis que yo soy más de mini", ha confesado la empresaria en sus stories de Instagram justo antes de aprovechar para explicar en un video cómo ha logrado que no se note el cambio.

El truco es lo más sencillo que hay. Basta con remangarse el vestido hasta el largo que desees –en su caso a mitad del muslo– y doblarlo de forma que quede perfectamente estirado como un forro o una segunda capa. Además, ha recurrido a las aberturas a los lados de la cintura para poder colocar bien la tela y que de este modo no se creen bolsas ni arrugas de ningún tipo.

Un fashion tip que nos guardamos muy bien para poder exprimir al máximo lo que tenemos en el armario y prefiramos lucir pierna como ha hecho María Pombo, quien, por cierto, ha apostado por complementos en color verde para acompañar su aplaudido estilismo en clave navideña y también hemos decido apuntarlo como idea a tener en cuenta.