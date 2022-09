María Pombo vuelve a revolucionar las redes con este 'total look' de Mango

Si todavía no te has iniciado en la versatilidad del mundo del traje, María Pombo propone una versión 'street style' de pana irresistible.

No es cuestión de renovar nuestras prendas rápidamente para adaptarse a la nueva temporada, sino de encontrar prendas de fondo de armario que puedan, de alguna manera, combinar con cualquier look. Ya hemos hablado en más de una ocasión de la fuerza que están alcanzando los trajes y los chalecos de traje, pero María Pombo también sabe que en Mango podemos encontrar el look de chaleco de traje en la versión más 'street style' y clásica del otoño.

La clave de éxito está en captar las tendencias, pero también en saber encontrar diseños de fondo de armario de temporada que puedan combinar de muchas formas. Entre todas esas prendas, podemos decir que los chalecos han alcanzado ese nivel y que 'influencers' como María Pombo no han tardado en fichar la idea fundamental para incorporar a sus looks diarios.

Los chalecos de traje se han convertido en los diseños más demandados de nuestras tiendas 'low cost'. Y lo cierto es que no es de extrañar, después de ver los 'lookazos' que están proponiendo nuestras 'influencers' favoritas, desde que finalizó el verano. Los chalecos en todas sus versiones vuelven, nos lo avisaron looks como este de Silvia Zamora. Y, por eso mismo, María Pombo ha fichado la versión de pana que ha revolucionado las redes y ha mostrado una forma de combinar muy 'top' para aprender a sacar el máximo partido a todas esas prendas.

¿Su última propuesta? Apostar por el 'total look'. De hecho, es que si todavía no has incorporado un chaleco en tu vida, esta combinación será la más acertada para comenzar.

La 'influencer' que ya nos ha descubierto las botas que van a arrasar este otoño, se cuela en Mango para crear el 'total look' más estiloso de la temporada y darnos de nuevo una lección.

La combinación se compone de un pantalón de tiro alto (35,99 €) y chaleco a juego (29,99 €) de tejido tipo pana en tono verde. Un conjunto de fondo de armario que ha combinado, por supuesto, con botas negras, primordial para arrancar con la temporada de superposiciones y, sobre todo, de chalecos en todas sus versiones. Volverás a caer rendida a los trajes y diseños de pana más clásicos.