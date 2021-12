Gracias a María Pombo despediremos el 2021 con dos prendas de fondo de armario perfectas para iniciar nuestro armario cápsula.

Cecilia Franco

Queremos terminar el año en condiciones. Puede que este 2021 no haya sido el mejor de nuestra vida, pero entre tanto caos, siempre hay momentos inolvidables que nos han hecho felices y aprendizajes que nos han ayudado a valorar aún más las pequeñas cosas de la vida. Estos últimos días del año, están sirviendo de reflexión y estructurar propósitos. Y María Pombo tiene claro que, para la cuenta atrás, tan solo necesitaremos dos básicos de fondo de armario que nos iniciarán en ese nuevo estilo de vida.

Ha sido un año complicado en todos los sentidos. Nuestro armario ha sido el reflejo de nuestra actitud, de nuestro estado de ánimo y las tendencias han marcado claramente el punto social en el que nos encontramos. Looks relajados, de andar por casa, comodidad en estado puro que hasta el armario de María Pombo se ha visto alterado.

Nunca imaginamos a la 'influencer' lucir un chándal como propuesta de 'street style', pero tampoco pensamos la capacidad de conexión que tenían las prendas más 'cosy' con las más elegantes.

Y es que si ella se ha convertido en todo una experta en crear looks tan versátiles y cómodos con los que tenemos la posibilidad de ir directas del gym a una comida, ahora nos propone otra fórmula infalible que sobrepasa la línea de las tendencias.

¿Nuestro propósito para 2022? Fomentar mucho más esas prendas de fondo de armario, crear un armario cápsula y apoyar la sostenibilidad. ¿De qué forma? María Pombo tiene claro que para empezar el año con buen pie, tan solo necesitamos iniciar nuestro armario cápsula a partir de una blazer básica negra y una camisa blanca especial. Justo el look que nos propone para los últimos días del año.

-Sabemos de dónde es la chaqueta de María Pombo más deseada de Instagram.

-El traje que TODAS (entre ellas, María y Marta Pombo) llevan en Instagram, y es sostenible y 'made in Spain'.

El 'total look' pertenece a la firma fundada por la 'influencer', Name The Brand. Y está compuesto por unos jeans oscuros, una blazer negra cruzada (129,95 €) y una camisa blanca de algodón con bordados y volante (59,95 €). Con este look confirmamos el poder que obtiene la unión de blazer y camisa blanca, así como el acierto de ambas piezas juntas o por separado.

Este 2022 crearemos nuestro armario cápsula con prendas de calidad, de fondo de armario, y tan versátiles que podremos obtener cientos de combinaciones y en todas acertar.