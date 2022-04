Si algo hemos aprendido de Coachella 2022 es que las botas cowboy son el calzado festivalero por excelencia en primavera. Así las combina María Pombo (y nos encanta).

Clara Hernández

Desde que abrió sus puertas este año, el Coachella, el festival musical más amante de la moda, no ha dejado de llenarnos de inspiración con looks fantasiosos y hippie chic. Y si hay una tendencia que ha brillado sobre casi todas las demás en 2022 ha sido la recuperación de las botas cowboy, especialmente las estampadas, bicolores y con aplicaciones y adornos que no hemos dejado de ver en referentes como las modelos Shanina Shaik, Elsa Hosk, Kelsey Merritt, Chanel Iman u Olivia Culpo, o las actrices Sidney Sweeney, Peyton List y Amanda Stanton, entre otras muchas.

Ahora, ha sido María Pombo la que ha tomado el testigo y ha lucido un par de botas en blanco y negro, con dibujos en forma de lágrima, perfectas para brillar en cualquier festival (como, por ejemplo, el Suave Fest en Madrid, la cita a la que tiene previsto asistir, según sugiere en sus 'stories').

¿Y cómo combinarlas a diario? La instagrammer nos ha conquistado con un look casual en tonos blancos y crudos compuesto por unos vaqueros rectos color hueso de cintura alta de Salsa (su "último descubrimiento", ha explicado, y una opción luminosa, que sabe a primavera y

que queda bien con todo) y un top corto en color blanco, super cómodo y versátil.

No son los únicos elementos de su look que hemos fichado. Porque además de su vibrante manicura naranja —que llega cuando aún no nos hemos podido olvidar de la verde flúor con la que nos conquistó hace unas semanas—, la madrileña ha lucido un anillo con pavé de zafiros rosas con forma de corazón, rodeado por rayos de oro blanco y diamantes blancos de talla brillante por el que sus seguidores no han dejado de interesarse y preguntar. Si tú tampoco puedes apartar la vista de él, te desvelamos dónde encontrarlo. Se trata del 'Anillo de los amuletos de Frida' de Suárez.

¿Sïgues pensando en las botas para lucir en tu próximo festival? Estos son los modelos más bonitos, inspirados en las de María Pombo y nuestras musas de Coachella (y que quedan divinas con minifalda, pantalones, shorts o cualquier prenda. Comprobado).

Mira nuestras botas de cowboy favoritas para un plan boho-chic: