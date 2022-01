Adelántate al entretiempo y empieza a crear looks a capas que reconvertirán hasta las propuestas más básicas.

Cecilia Franco

En más de una ocasión habrás observado que el truco que muchas 'influencers' utilizan para lograr 'lookazos' excelentes, tiene mucho que ver con la creación de un outfit a capas, sobre todo, en época de entretiempo. Muchas de ellas nos han dado una guía con algunas claves para adaptar nuestra vestimenta a las temperaturas, pero lo que realmente tenemos claro es que todo no está en cómo conformes las capas, sino más bien en la selección de esas capas. Es decir, si decides inspirarte en María García de Jaime lograrás un look 'top' con la chaqueta de cuadros más especial de la temporada.

Sabemos que un outfit acertado es la suma de todas las partes, pero también es cierto que si la selección no está bien pensada, el resultado no será el que esperábamos. De hecho, es que nuestras 'influencers' no dejan de demostrarlo a través de las redes sociales. ¿Entre ellas? Tenemos que destacar a María García de Jaime. Ella se ha convertido en un auténtico icono de estilo en lo que a look a capas se refiere y su armario es todo un referente.

María ha mostrado en diversas ocasiones que la clave está en dar con chaquetas, americanas o chalecos con ese toque romántico o 'boho chic' que realzarán cualquier look de básicos. Nos descubrió el chaleco acolchado ideal para combinar con todos los looks de invierno y, sin embargo, nos sigue mostrando muchas otras opciones igual de acertadas, que tomarán gran protagonismo en la época de entretiempo.

Si no eres muy amiga de los chalecos, ahora nos propone la opción de chaqueta larga ideal para combinar con todos tus looks diarios, sobre todo, en esos días de temperaturas inestables. La chaqueta pertenece a la firma española Alava Brand, y se trata de un diseño de corte largo de cuadros en tonos neutros, de tejido 100% lino, con detalles fruncidos en los puños que crean un efecto de manga abullonada preciosa y que te transportará al corazón de Lanzarote.

Como se puede apreciar en la imagen, María ha optado por un básico look de jeans con detalles rotos y camisa blanca. Sencillo, ¿verdad? Gracias a la chaqueta y a la combinación de collares a diferentes alturas, ha conseguido un 'lookazo' acertadísimo.