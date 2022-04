María García de Jaime combina así el chaleco de Zara que está arrasando

Incluye un chaleco en tus propuestas diarias y reconvierte hasta los outfits más básicos.

No es cuestión de saber combinar, sino de seleccionar correctamente las prendas para la creación de un look. A muchas de nosotras nos fascinan los looks que vemos en Instagram, hasta el punto de sentir motivación hasta con las tendencias más rebuscadas. De hecho, es que si en algún momento se te ha pasado por la cabeza incluir un chaleco en tus looks, María García de Jaime ha encontrado en Zara el diseño que encajará a la perfección en tus looks diarios de primavera.

Los chalecos se han convertido en una parte esencial de un look. O eso es, precisamente, lo que observamos en las propuestas de las que más saben de moda. Además de los diseños de punto, que sustituyen un poco a los clásicos jerséis de entretiempo, encontramos en su amplia variedad de diseños más arreglados una forma de, definitivamente, arriesgarnos con la versatilidad de este clásico.

Nuestras 'influencers' favoritas se están encargando de encontrar los chalecos más originales y variados, para encontrar en estas prendas el truco de estilo que eleve nuestras propuestas diarias. Y es que si ya estamos deseando incluir en nuestro armario el chaleco de Zara más viral de la primavera, María García de Jaime, experta en looks a capas y fiel seguidora de esta prenda, nos descubre un nuevo diseño que protagonizará la temporada.

El chaleco en cuestión es un diseño largo en tono naranja, botones, cuello redondo, manga sisa y bolsillos. Un diseño de Zara (49,95 €) que María García de Jaime ha combinado con una camisa blanca con detalles, pantalón recto a juego con el chaleco de Zara y bailarinas de Quiero unas Bobo's.

Este chaleco está arrasando en el gigante 'low cost' y tiene todo para convertirse en el nuevo diseño viral. Lo que está claro es que en Zara puedes encontrar los chalecos más especiales que toda 'fashionista' busca tener en su armario de primavera. Esta temporada, incluye una amplia colección de chalecos y crea looks a capas realmente especiales y originales. ¿Preparada para reconvertir tus looks de fondo de armario? Con un look básico y un chaleco de colores vibrantes o estampados, convierte un look en 'lookazo'.