María García de Jaime tiene la bufanda que viste cualquier look y está rebajadísima

Con esta bufanda podrás reconvertir hasta los looks más básicos. Descubre el poder de los accesorios más coloridos.

Cecilia Franco

Una de las cosas que más adoramos del invierno, tiene mucho que ver con esos accesorios que única y exclusivamente llevamos en los meses más fríos. Te puedes hacer más o menos una idea a lo que nos referimos, pero concretamente, venimos a hablar de las bufandas. Son nuestra debilidad, lo reconocemos. Y después de ver todo lo que pueden llegar a vestir un look, necesitamos el diseño de María García de Jaime para sentir que está cerca la primavera, sin la necesidad de olvidarnos de este accesorio. ¿Lo mejor? No hay excusas porque hemos encontrado este diseño rebajadísimo.

A lo largo de estos últimos meses nos ha llamado mucho la atención el potencial que han adquirido las bufandas. Antes, simplemente, era una prenda para evitar un buen catarro o resfriado. Pero ahora además de evidentemente evitar esto, tiene una carga estilística más que demostrada que logra elevar cualquier propuesta de invierno, por muy sencilla que se posicione.

Y lo cierto es que si hemos caído rendidas esta temporada a la tendencia de las maxi bufandas, Maria García de Jaime nos crea una necesidad con un diseño que demuestra ser un claro protagonista por sus colores.

Los complementos y accesorios, en general, se han convertido en los protagonistas indiscutibles de todos y cada uno de los looks analizados del 'street style'. Da igual que un look sea el más básico del mundo, que si los complementos están estratégicamente bien seleccionados, no hay nada que objetar. De hecho, así lo ha demostrado María García de Jaime al volver a apostar por la blazer corta de Zara, un vestido básico negro y la bufanda que ha acaparado todas las miradas.

Este diseño de Hoss Intropia destaca, principalmente, por el jacquard geométrico que entremezcla el tono naranja y amarillo, y es una opción perfecta para comenzar a incluir los alegres colores que nos acompañarán en primavera. Además, este diseño nos ha dado una doble alegría y es que en estos momentos podemos encontrarlo rebajado a 19€ (antes 69 €). Hazte con los diseños más alegres que reconvertirán todos tus looks.