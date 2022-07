María F. Rubíes ha fichado el bañador de Zara más bonito del verano

Este diseño que parece de lujo es un sueño hecho realidad y uno de los diseños más especiales de Zara.

Cecilia Franco

Los bañadores este año tienen captada toda nuestra atención. Por mucho que nos empeñamos en seguir apostando por los bikinis y todas las tendencias que van con ellos, lo cierto es que este verano es de los bañadores más sencillos. Y no, los bañadores ya no tienen ese carácter aburrido y frío que puede estés pensando, no son aquellos diseños que lucías de pequeña para ir a natación. Ahora son mucho más, y así lo ha demostrado María Fernández-Rubíes.

El concepto que tienes del clásico bañador liso, ha cambiado. Ya nada tienen que ver con aquellos diseños básicos que lucías de pequeña para disfrutar cómoda de una clase de natación. Ahora los bañadores son sofisticados y, de hecho, desde que arrancó la temporada, nuestras tiendas 'low cost' así han querido mostrarlo.

A muchas de nosotras nos sorprendió el hecho de encontrar disponible en tienda una amplia colección de bañadores en la época primaveral. Pero nuestras 'influencers' encontraron en ellos un tesoro y se encargaron, desde el minuto uno, de sacar máxima rentabilidad al convertir un bañador en body. Diseños realmente especiales que ahora se cuelan en las playas para hacerte soñar.

Eso es lo que ha conseguido María Fernández-Rubíes en una de sus últimas publicaciones de Instagram. La 'influencer' que ha demostrado en más de una ocasión el poder que tienen los diseños estampados, aparta este estilo para dejarte sin palabras con una propuesta minimalista. Y es que si hace unos días sorprendía con un bikini de estampado damero, ahora no solo abandona los bikinis, sino que se suma a la moda baño más minimalista del momento.

Con estos bañadores conseguirás estilizar tu silueta Ver 7 fotos

El bañador en cuestión aunque se trata de una propuesta minimalista, lo cierto es que tiene un pequeño detalle llamativo que hace de este diseño todo un lujo. El bañador está disponible en Zara (27,95 €) y se cuela en la sección mental propia más sofisticada. Este bañador blanco asimétrico, además de potenciar el bronceado al cien por cien, el maxi volante de la manga hará que te enamores aún más de la nueva colección de bañadores de la firma.

-Este es el vestido que podrás utilizar tanto para un evento como para un día de piscina.

-Atrévete con el sensual vestido playero de María Fernández-Rubíes.

Diseños que estilizarán tu figura, con los que te sentirás cómoda y con un toque muy 'chic'. Este verano los volantes se cuelan en Zara para reconvertir tus looks, pero también para cambiar tus looks playeros de temporada.