María Fernández-Rubíes tiene el vestido de Zara más buscado del momento

Estrena temporada con el vestido de estampado geométrico que arrasa entre las 'influencers'.

Cecilia Franco

En estos días de Semana Santa que has podido detectar una ligera subida de temperaturas, seguro que has sentido la necesidad de renovar algún que otro vestido de tu armario. Llevas bastante tiempo pensando en hacerte con un diseño máxima tendencia e invertir en prendas que alcancen el nivel 'street style' del momento. Algo que hemos resuelto fácilmente gracias a María Fernández-Rubíes, que ha encontrado el vestido de Zara que arrasa en Instagram.

No podemos evitar estar constantemente revisando las redes. Ya no solo como una forma de estar informados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino también como una fuente de inspiración enorme de las tendencias que saltan de la pasarela a la calle. De hecho, es que hemos encontrado en nuestras 'influencers' una forma de reproducir las tendencias según nuestro estilo. Y es que si te has convertido en una auténtica fan del estampado geométrico y de los colores, tienes que estar muy atenta al Instagram de María Fernández-Rubíes.

Ella ha sido pionera en la incorporación de los bolsos 'strass' más allá de la temporada navideña y ha aprovechado para incorporar estos complementos llamativos en los looks con estampados originales. Es más, gracias a ella olvidarás las flores esta primavera y optarás por diseños geométricos llenos de color.

Este estampado setentero se ha colado de lleno en nuestras tiendas 'low cost'. O al menos eso es lo que nos ha demostrado la 'influencer' en los últimos meses. En Zara encontró el pantalón de estampado geométrico más estiloso, pero ahora nos descubre sutilmente el vestido que arrasa en Instagram. Decimos sutilmente porque, efectivamente, su último post centra en un primer plano el collar multicolor de Cashfana que ha combinado con una prenda que ha llamado toda nuestra atención.

Un diseño que ya ha lucido en más de una ocasión y, desde su descubrimiento, ha revolucionado las redes. Este diseño de estampado geométrico, en realidad, es un vestido que puedes encontrar en Zara. Un vestido con acabado en paneles y manga larga acabada en puño, que destaca por su estampado en tono verde.

Concretamente, este vestido por su corte es ideal para combinar con botas, sandalias o Converse. Y lo cierto es que por todas las características que agrupa en un solo diseño, estamos convencidas que será una gran inversión de temporada.