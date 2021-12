Si amas las Converse, en tu próxima cita lucirás cómoda pero espectacular con este diseño 'animal print' de Zara que nos descubre la 'influencer' María Fernández-Rubíes.

Cecilia Franco

Todas tenemos esos días en los que el armario no nos dice nada y no ayuda demasiado en la labor de encontrar el look ideal. Esto suele suceder, sobre todo, cuando tenemos prevista una cita importante. Se nos complica muchísimo el tema de los looks, eso es cierto, pero para María Fernández-Rubíes parece que no tanto al proponernos el vestido de Zara que mejor queda con Converse. ¡Acierto total!

Es así de sencillo. Y es que hay ocasiones que aunque sean especiales, no requieren de muchas complicaciones. Es cierto que nos gusta vernos siempre guapas, pero cuando se nos presenta una cita, ya sea con amigas o pareja, queremos resaltar nuestro don 'fashionista'. Esos nervios previos son los que pueden provocar inseguridad y hacernos sentir que nada en el armario vale. Y, por eso mismo, María Fernández-Rubíes viene a demostrarnos que para una cita especial solo necesitamos sentirnos cómodas, relajarnos, ser nosotras mismas y encontrar la combinación perfecta para acertar de lleno.

Y es que si hace unos días estábamos deseando hacernos con un pantalón efecto cuero para crear el 'lookazo' de Zara, ahora vuelve a dar en el clavo de nuevo con Zara y el vestido que mejor queda con Converse. ¡Sí, con Converse! Porque aunque no lo creas, María Fernández-Rubíes ha encontrado la combinación más 'top' con la que sorprender y desbordar comodidad en esa romántica velada.

"Mi cita de hoy ha sido con mi maridin", comentaba la 'influencer' junto a una selección de imágenes de su look y la velada. Un look que tiene como protagonista el vestido punto jacquard de estampado 'animal print' y cuello alto de Zara (39, 95 €). Un diseño midi que se fusiona a la perfección con ese toque informal de las Converse y la tendencia de los calcetines altos.

La 'influencer' con este post no solo nos descubre un nuevo tesoro en Inditex, sino que además nos demuestra que lo más importante es disfrutar de esa cita con prendas cómodas, jugar con la mezcla de estilos y que crear composiciones estilosas, atrevidas y cañeras. ¿Te atreves? Saca la 'it girl' que llevas dentro.