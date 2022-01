La 'influencer' se sumerge en las rebajas y nos descubre el vestido de fiesta que te convertirá en la invitada estrella.

Nos está costando mucho volver a retomar la rutina después de las navidades. Estamos aún asimilando la cantidad de ideas de fiesta que Instagram nos ha regalado, y nos da mucha pena tener que despedirnos de los brillos y los vestidos de lentejuelas que tantas alegrías nos han dado. De hecho, parece que nuestras 'influencers' tampoco quieren dejar de lado los looks de fiesta y se están encargando de encontrar la forma de adaptar complementos de fiesta a nuestros looks diarios o, simplemente, seguir con esa inspiración de cara a una fiesta con amigos y descubrir tesoritos en rebajas como el que ha encontrado la 'influencer' María Fernández-Rubíes.

En parte, gracias a las rebajas, estamos poco a poco superando el fin de las fechas navideñas. Empezamos el nuevo año renovando nuestro armario y es motivo suficiente para iniciar esos propósitos de año nuevo que siempre tenemos ahí. Con las rebajas estamos aprovechando para hacer limpieza de armario e invertir en prendas básicas y versátiles, así como renovar nuestra colección de botas de invierno o hacernos con esos vestidos de fiesta que llevamos viendo a lo largo de esta temporada en Instagram, ahora a precios más bajos.

María Fernández-Rubíes es todo una experta en looks de fiesta y está siendo una de las encargadas de darnos los trucos para reutilizar nuestros bolsos de fiesta. Pero es que, además, ahora va más allá y nos descubre el vestido de fiesta que estaremos deseando estrenar en nuestro próximo evento o, incluso, guardar para la próxima Navidad.

La 'influencer' que nos conquistó con la idea del vestido lencero para cualquier evento, ahora nos provoca una nueva necesidad con motivo de las rebajas de enero. Porque sí, amigas, estas rebajas podemos aprovechar para invertir en un vestido de fiesta y así tener el look preparado para el próximo compromiso. Y no, no va a pasar de moda, porque el diseño que nos propone María Fernández-Rubíes es deslumbrante en todos los sentidos.

Un diseño que se esconde en las rebajas de la colección High Spirits de Springfield y que ahora podrás encontrar por 29,99 € (antes 59,99 €). Este mini vestido de tejido brillo y falda drapeada sienta de maravilla y va a convertirse en el vestido que va a salvar cualquier compromiso. Con un bolsito 'strass', unas medias, unas botas/'taconazos' y una blazer, obtendrás el 'lookazo' ganador para cualquiera de tus eventos.