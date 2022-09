María Fernández-Rubíes endulza la vuelta y adelanta varias tendencias de temporada

Toma nota de las tendencias que arrasarán durante el entretiempo y los accesorios y complementos que endulzarán los looks.

Cecilia Franco

Todo es cuestión de tiempo. Pero cuando menos lo esperamos, hay modas que terminan acercándose de nuevo a nuestro armario. En este caso, podemos hablar que hay unas cuantas tendencias que vuelven y que nos han sorprendido. ¿Quieres saber cuáles son? Pues muy atenta al Instagram de María Fernández-Rubíes porque tiene la respuesta.

Cuando hablamos de accesorios, la cosa cambia. Ya todas conocemos el súper poder que estos tienen y la capacidad de adaptación que puede darse en una estación del año determinada. Los accesorios y complementos cambian radicalmente cualquier look y, si no, analiza los mejores looks de Instagram y descubrirás su fuerza. O, simplemente, echa un vistazo al último post de María Fernández-Rubíes y enamórate de los detalles.

La 'influencer' que ha arrasado este verano con todos sus looks y que ha encontrado la chaqueta ideal para la 'rentrée', vuelve a la rutina incorporando a sus looks algunos de los accesorios y complementos que no solo vuelven esta temporada, sino que reconvertirán cualquier look de entretiempo.

En su último post queremos destacar dos puntos. Por un lado, el retorno de los lazos finos como accesorio para el pelo. Este pequeño detalle que tanto nos recuerda a nuestra infancia vuelve esta temporada de entretiempo para endulzar nuestros looks de vuelta. Y, por otro lado, el retorno de los complementos en blanco.

Esto tan solo nos da una pista, pero una pista muy muy clara. Además de provocarnos una necesidad con el bolso 'tote' blanco con detalles calados de Karl Lagerfeld, similar al que hemos encontrado disponible en tienda online, nos adelanta la vuelta de esta tendencia tan llamativa. Ya no solo hablamos de los bolsos blancos, también sabemos que junto a estos volverán las botas blancas en todos sus estilos y su infinita combinación.

¿Estás preparada para un entretiempo todo al blanco? Apuesta por looks en tonos suaves e incorpora accesorios y complementos en blanco y algún lazo fino. Cambiarán por completo la esencia del look y desbordarán ternura en todas sus facetas. ¿Te animas con los complementos y accesorios de moda? Vuelve a la rutina con looks estilosos repletos de dulzura y con un adelanto de tendencias que llenará tu armario de muchas ventajas.