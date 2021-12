Estas fiestas deslumbra y acierta con este vestido lencero que nos descubre María Fernández-Rubíes y enamórate de la elegancia del satén.

Cecilia Franco

Cualquier invitada del mundo lo que busca con su elección estilística es sorprender. Salir de lo común, de ese 'street style' que nos atrapa en el día a día y sacar ese lado elegante, sofisticado y sensual. Esto lo muestran muy bien nuestras 'influencers' favoritas que además de arrasar con sus 'lookazos' diarios, también lo hacen con aquellos más especiales. Así lo demostró María Fernández-Rubíes con un 'vestidazo' lencero que dejó a todos sin palabras.

Arranca la temporada de eventos y fiestas, y nuestras 'influencers' favoritas así lo muestran a través de sus redes sociales. Sus agendas están abarrotadas de citas y eventos que requieren de muchas opciones 'fashion'. Y aunque en esta época se suele recurrir a las lentejuelas, es cierto que los básicos negros también son una gran opción.

Hace unos días María Pombo nos fascinó en la celebración del lanzamiento de la colección cápsula de su propia firma #namenightgang con su forma de transformar un vestido en 30 segundos. Precisamente, lo hizo con un diseño en negro de esta colección y vuelve a confirmar el poder del 'menos es más' y de la probabilidad de acierto de los vestidos negros. Sin embargo, parece que no fue la única que esa noche creyó firmemente en esta fórmula. María Fernández-Rubíes que nos descubría hace unos meses el vestido de sus sueños con motivo de su cumpleaños, para ese mismo evento, tuvo claro que el negro iba a seguir siendo su color 'fav' para los looks de fiesta.

Su elección no ha podido ser más acertada gracias a este diseño que pertenece a la colección cápsula de la firma Name The Brand (89,95 €), firma fundada por su amiga María Pombo. Y aunque la fundadora optó por un diseño de lúrex, María Fernández-Rubíes se decidió por el diseño lencero de tirantes con detalles 'cut out' y encaje, combinado con un un bolsito de lentejuelas.

En la colección cápsula de Name The Brand puedes encontrar ambos diseños, además de un traje que puede dar mucho juego o un conjunto de lentejuelas con el que marcar la diferencia. Pero lo que tenemos claro es que, definitivamente, todo lo que necesitamos para acertar en nuestro próximo evento es un vestido lencero negro. ¡Elegancia y sensualidad!