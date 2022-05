El vestido es de Redondo Brand

Hace mucho tiempo que dejó de estar de moda el ir a un evento de una forma convencional. Ya no solo es necesario optar por un look sorprendente en el color o el estampado, sino también en sus formas. Y es que los vestidos clásicos han quedado atrás y, a pesar de que siempre pueden ser una buena opción, no deja de ser cierto que las propuestas de nuestras 'influencers' van mucho más allá de las líneas rectas y los cortes por encima de la rodilla.

Uno de los detalles que no pueden faltar en tu vestido de invitada en el caso de que tengas que asistir a algún evento es el corte 'midi', que se ha impuesto frente a los vestidos más largos, para lucir calzado y, ya de paso, estar mucho más cómodas y libres de tela hasta el suelo. Además, las mangas se han convertido en otra pieza esencial que cuidar para lucir con elegancia, ya que ahora abundan las mangas abullonadas, de mariposa o de volantes.

Si combinamos ambas características, obtendremos como resultado el vestido que ha llevado este fin de semana María Fernández-Rubíes, que nos ha descubierto una nueva forma de llevar los volantes en un color que no suele estar entre las preferencias de las invitadas y que precisamente por eso puede convertir tu propuesta en la más original o, por lo menos, diferente.

Se trata de una prenda de Redondo Brand, que la propia 'influencer' ha definido como "un sueño" y que está confeccionado en crepé ligero, con caída y movimiento, sin dejar de marcar las formas debido al entallado de la cintura y las caderas gracias a los costadillos con los que está fabricado. Sin duda el detalle más especial y sinónimo de elegancia son sus mangas de volantes de organza de seda desflecada.

Estas mangas presentan un formato diferente y muy atrevido, puesto que no continúa los hombros, sino que se que se ajustan al bíceps y se colocan en la zona baja de la axila. Los hombros quedan así al descubierto casi llegando a las clavículas gracias a un par de aberturas o 'cut-out' que forman un cuello redondo con tirantes anchos ajustados en la zona del cuello.

Además, tiene una gran abertura en la zona de la espalda, que se abrocha muy fácilmente mediante un botón en la zona superior del cuello y presenta una cremallera invisible para no romper con la armonía del resto del vestido. Si te ha encantado esta propuesta, puedes hacerte con ella por 209 euros, de momento, en talla XS, aunque es posible que la firma amplíe su catálogo con más tallas.