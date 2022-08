Las marcas españolas que visten a la princesa Charlotte

En el armario de la hija de Kate Middleton y el príncipe Guillermo no faltan prendas de sellos 'made in Spain'.

María Aguirre Alvarez

A las royals europeas les gusta la moda española. No solo la reina Letizia y sus hijas, por motivos obvios, lucen habitualmente prendas de firmas ‘made in Spain’. También la familia real británica, con Kate Middleton y su hija Charlotte a la cabeza, tienen un espacio reservado a las marcas nacionales en su armario. Mira que podrían barrer para casa, pero tiene doble mérito que sellos afincados en España le “roben” protagonismo a las marcas inglesas en los looks públicos de la duquesa de Cambridge y su hija mediana.

Evidentemente, tiene que ser Middleton la que disfrute con la moda española, porque Charlotte es todavía demasiado pequeña para saber si lo que pone en la etiqueta de sus prendas está hecho en casa o fuera. Sí lo sabe su madre, que ha vestido a su hija con prendas de diferentes firmas españolas desde que la pequeña aparece en actos públicos oficiales o en las redes sociales de la familia. Estas son algunas de las marcas que ya ha lucido en público la princesa Charlotte en sus 7 años de vida:

Zara

Fue en plena cuarentena con motivo de su quinto cumpleaños cuando desde Kensington Palace compartieron una serie de imágenes de la hija mediana da los duques de Cambridge en las que esta aparecía con un vestido de la línea infantil de Zara con estampado pata de gallo, manga larga, botones en la parte superior y cuello avolantado.

No resultó extraño que Zara fuera quien firmaba el coqueto vestido teniendo en cuenta que es uno de los sellos de cabecera de su madre, Kate Middleton, ya que son muchas las ocasiones en las que ha llevado prendas de sus diferentes colecciones. La última, hace tan solo unas semanas cuando se enfundó en una blazer de corte básico.

Amaia Kids

Parece que lo de escoger prendas con sello 'made in Spain' para vestir a Charlotte en sus cumpleaños se ha convertido en una costumbre asentada desde la casa real británica. Tan solo un año antes de que apareciera con el diseño de Zara, para celebrar sus 4 años era Amaia Kids quien firmaba la falda de algodón con estampado tartán que llevaba la niña en la bucólica imagen que difundieron a los medios.

Lo más curioso es que ya había aparecido con piezas del taller de la diseñadora vasca –un vestido estampado en tono azul pastel– en las fotografías que su madre le hizo en su primer aniversario.

Mango

Uno de los nombres que se ha incorporado recientemente a esta lista es el de Mango a raíz de que Kate Middleton decidiera abrir su álbum familiar al público para felicitar al príncipe Guillermo en el día del padre y para la postal navideña oficial y nos mostrara una serie de imágenes de las vacaciones de los duques de Cambridge con sus hijos en Jordania.

En estas fotos, la princesa Charlotte aparece con un vestido de escote cuadrado, con detalle de nido de abeja en el pecho y tirantes con lazo de la mencionada marca. Una prenda de largo midi con estampado de cuadros vichy en blanco y negro que llegó a costar 12 euros en rebajas.

Pepa&Co

Pippa Middleton, hermana de Kate, quiso que para el día de su boda con James Matthews fuera Pepa&Co la marca que diseñara los vestidos de sus pajes. Y por supuesto, la princesa Charlotte estaba entre ellos con un vestido blanco roto de manga corta, jaretas en la zona del pecho y cuello con pequeños volantes que iba acompañado de un fajín de terciopelo rosa pastel.

Fue Pepa González quien fundó esta marca en Inglaterra en el 2013 con el objetivo de ocupar un nicho de mercado que se había dado cuenta trabajando como niñera en Londres del que poco o nada existía: la ropa de moda infantil clásica pero a un precio relativamente asequible. Desde entonces, Pepa&Co es una marca reconocida a nivel mundial dirigida a un público de 0 a 8 años y ha vestido en innumerables ocasiones a los tres hijos de los duques de Cambridge.

Marae Kids

Marae Kids es una marca de origen zamorano que cuenta con más de 40 años de historia y se ha convertido en la preferida por los duques de Cambridge para vestir a sus hijos con sus abrigos de corte clásico y calidad premium. Se los hemos visto al príncipe Louis y, por supuesto, a la princesa Charlotte en más de una ocasión con diseños diferentes.

El más sonado fue el abrigo granate de botonadura doble con el que posó en su primer día de colegio. "Para nosotros fue una gran sorpresa ver a Charlotte el primer día de colegio con uno de nuestros abrigos en color granate", dijo entonces Raúl Escudero, uno de los fundadores de la marca.

M&H

Si volvemos la vista atrás a cuando Charlotte era una bebé veremos como M&H era en aquel momento una de sus firmas habituales. Sobre todo a raíz de una serie de imágenes que difundió la familia real británica cuando la pequeña estaba a punto de cumplir siete meses en las que aparecía con un vestido estampado y una chaqueta a juego, ambas piezas de la marca, que provocaron que esta tienda de Valladolid se viera desbordada de pedidos.

"Tengo un problema grandísimo, tengo una lista de espera enorme pero solo 10 metros de tela", desveló entonces Margarita Pato, la diseñadora y fundadora de la firma.

Iruela

Más pequeña aún era la princesa cuando apareció con su hermano mayor George en su primer posado oficial con un delicado conjunto de pantalón y jersey de cashmere blanco del sello vasco Iruela que cuenta, ni más ni menos, que con 90 años de trayectoria a sus espaldas.

No fue esta la única ocasión en la que vistió piezas de esta marca de moda infantil de San Sebastián. Semanas antes, en su presentación oficial a los medios junto a sus padres, Charlotte lucía otro conjunto de punto suyo con un gorrito a juego.

Losan

Ha sido la última de las marcas españolas en entrar en el armario de la royal. Horas antes de que la selección femenina de fútbol inglesa se enfrentara en la final de la Eurocopa a la alemana, el príncipe Guillermo y la princesa Charlotte publicaron un video en las redes sociales de Kensington Palace en las que padre e hija mandaban sus mejores deseos a las jugadoras y les deseaban suerte para el partido.

En esas imágenes, la niña lucía una camiseta de cuello redondo y manga corta, de canalé, en azul navy y con pequeñas flores redondas en blanco cuyo precio no llega a los 11 euros de la firma Losan. Esta marca que nació en España en 1985, fue adquirida 30 años después por el grupo portugués Sonae, y su objetivo es crear prendas cómodas, alegres y asequibles para los peques de la casa.