Las tres maneras de llevar un mismo chaleco según las hermanas Pombo y María Fernández Rubíes

Habemus nueva prenda viral con estampado pata de gallo y, visto lo visto, ofrece múltiples formas de uso.

Julia García

¿Confirmamos que el estampado pata de gallo como tendencia en alza para la primavera? Confirmamos. Así lo venimos avisando desde hace semanas después de ver que mujeres como Kate Middleton lo han vuelto a lucir en su versión clásica y otras como Paula Echevarría se han atrevido a sacarlo de su zona de confort.

Pero no son estas apariciones de la duquesa de Cambridge y la actriz las únicas pruebas de ello. Las firmas de moda son los mejores espejos en los que podemos fijarnos. En estas hay bastantes opciones entre las que elegir con este dibujo icónico como protagonista. Algunas de ellas son las que forman parte de la colección cápsula que la firma Name the Brand acaba de poner a la venta.

La firma capitaneada por María Pombo tiene nuevas propuestas englobadas bajo el nombre Iconic entre las que se encuentra un trío formado por pantalón, blazer y chaleco con los singulares cuadros en blanco y rojo. Tres piezas que están disponibles por separado y que ya hemos podido cómo quedan lucidas de manera independiente.

La primera en mostrarnos las virtudes ha sido, como no, María Pombo. La influencer ha compartido un video en su perfil de Instagram en el que muestra lo bien que sienta el chaleco abrochado a modo de top combinado simplemente con unos pantalones de piel en color negro.

Su hermana Marta, en cambio, ha optado por enfundarse en este mismo chaleco con una camisa blanca debajo y con el pantalón a juego. Una alternativa más conservadora pero que siempre es un acierto cuando se trata de exprimir las bondades de este print, sobre todo cuando haces como ella y le añades un collar especial del estilo del suyo de Sita Nevado.

Por último, la apuesta más arriesgada, la de María Fernández-Rubíes. Ella se ha decantado por las dos mismas partes del conjunto que Marta Pombo pero ha ido un paso más allá al añadir un cinturón negro al pantalón y ponerse un crop top del mismo color de manera que quedase a la vista con el chaleco abierto.

Un mix que funciona a la perfección con un look de noche como el suyo coronado con unas sandalias metalizadas y unos pendientes de plata en forma de aro escondidos tras su melena suelta.