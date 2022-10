Lucía Bárcena descubre con este 'lookazo' las botas blancas que desearás estrenar este otoño

Si no lo hiciste el pasado invierno, este otoño tienes de nuevo la oportunidad de incorporar las botas blancas tipo calcetín en tus looks más atrevidos.

Estaba claro que esta tendencia iba a volver. Por mucho que nos empeñáramos el pasado invierno en renunciar a ellas, en algunos casos, nuestras 'influencers' y expertas en moda han sabido darnos sus razones para que eso no sucediera. Ellas nos ofrecieron la pasada temporada muchas ideas y parece que este otoño ha llegado el momento de implantarlas. Hablamos de la tendencia de las botas blancas y de cómo Lucía Bárcena lo ha combinado.

Esta tendencia se coló en el 'street style', acaparó los mejores looks de expertas y cambió por completo nuestra visión. Desde un principio, siempre pensamos que se trataba de un calzado complicado a la hora de combinar, precisamente, por su tonalidad. Sin embargo, todo lo que han querido demostrarnos nuestras expertas es que en su tono está su poder y el truco para dar con un 'lookazo' de temporada.

Y es que las botas blancas vuelven con más fuerza que nunca, junto con las cowboy y, si no, echa un vistazo a Instagram. Con este calzado se consigue un look atrevido pero, a la vez, sofisticado y 'chic'. Un calzado al que ya se han sumado cientos de 'influencers' y que no tardará en protagonizar las estanterías de nuestras tiendas 'low cost'.

¿Te animas con esta tendencia? Si la respuesta es afirmativa, traemos buenas noticias. Sabíamos que la temporada de entretiempo nos iba a sorprender, pero nuestras 'influencers' están superando el efecto sorpresa con diseños y combinaciones que nos ayudan a incorporar hasta las tendencias más rebuscadas.

Esta vez dejaremos a un lado las botas blancas planas y apostaremos, más bien, por la versión botín de tacón tipo calcetín, tal y como nos ha mostrado Lucia Bárcena.

Ella que se ha convertido en una auténtica experta en looks de invitada, se anima con la tendencia de las botas blancas con una combinación que es la más acertada. Lucía ha apostado por un look en tonos suaves, clave para iniciarse en la tendencia de las botas blancas, y nos demuestra que todo lo que necesitamos es una falda midi plisada y un jersey de volantes.

Los botines de punta en cuestión pertenecen a la firma Hispanitas. Su tono crudo, caña tipo calcetín y tacón finito hacen de estos botines el calzado más 'chic' y estiloso del momento. ¿Te atreves?