Renueva tu colección de faldas y no olvides hacerte con el diseño multicolor que ha conquistado las redes sociales.

Cecilia Franco

La nueva colección de Zara no ha dejado de sorprendernos. Desde su lanzamiento, han sido muchos los descubrimientos máxima tendencia que han provocado una verdadera revolución en nuestros armarios. Ahora que ya hemos dado por iniciada la temporada de primavera, queremos empezar a construir un fondo de armario único y versátil, con prendas especiales como la falda que nos ha descubierto Lucía Bárcena en su último post.

Somos realmente incansables. Cuando se trata del mundo de la moda, es inevitable que nuestro radar esté constantemente en alerta. Y es que no hay más que rastrear las redes sociales diariamente para comprobar cuáles son las prendas que sí o sí necesitaremos renovar. O al menos, eso es lo que provoca Lucía Bárcena al descubrirnos gran cantidad de novedades de nuestras tiendas 'low cost'.

La 'influencer' que se ha convertido en auténtica fan de los petos premamá, ahora nos descubre la falda más bonita que desearemos lucir con toda nuestra colección de camisas, estés o no embarazada. Y es que Lucía ya es todo un referente para las futuras mamás, al demostrar que en tiendas como Mango se pueden encontrar vestidos de punto perfectos para lucir tripita de embarazada, pero también una colección de faldas que todas desearemos lucir esta primavera como alternativa al vestido.

La falda en cuestión se trata de un diseño midi fluido, de tejido en lino verde con detalles bordados multicolor. Esta falda capa de Zara (39,95 €) y sus detalles de colores, ofrecen la posibilidad de combinar de muchas maneras posibles este diseño de una forma cómoda y fresquita.

Lucía no ha dudado y ha optado por una camisa azul básica de fondo de armario y unas sandalias planas tipo romanas de tiras cruzadas. Lo que está claro es que esta falda por su alegre color y sus detalles, ha causado verdadera revolución en redes y se está ganando el corazón de las apasionadas del mundo de la moda. ¿Todavía no has renovado tu colección de faldas? Estés o no embarazada, este diseño de Zara fluido será todo lo que necesitarás para superar la temporada primaveral con éxito.