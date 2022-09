Para que el look de Tamara Falcó te fascine tienes que fijarte en sus zapatos

La diseñadora y chef fue una de las invitadas a la fiesta de presentación de la evolución de la firma Tous y no pudo gustarnos más su estilismo.

Julia García

Tamara Falcó borda como pocas los looks de oficina. Sus apariciones son siempre pura inspiración en este sentido porque es toda una experta en el arte de manejar los básicos de manera que resulten sobrios y elegantes pero parezcan de todo menos aburrido. Por eso siempre nos fijamos en ella cuando se trata de darle un twist a los estilismos más sencillos ya sean con un vestido negro, con una falda y una blusa o con unos vaqueros y una blazer.

Por eso nos ha fascinado por completo con lo que ha escogido para acudir hace unas horas a la fiesta que Tous ha organizado con el objetivo de dar a conocer el giro que la firma ha dado con nuevo logo e imagen de marca. Como embajadora del sello de joyería y accesorios que es no podía faltar a esta cita tan especial y por eso se ha presentado con una combinación de prendas y accesorios que a priori puede parecer demasiado seria para un evento así pero que no hay más que fijarse en los pequeños detalles para comprobar que no lo es en absoluto.

Empecemos por las prendas: un pantalón azul marino de pinzas y una camisa a rayas de Sandro. Como decíamos, dos elementos que pertenecen a la categoría de básicos de un buen armario y de los que poco se puede añadir puesto que siempre están ahí para acompañarnos en una jornada laboral. Pero es que basta un vistazo más en profundidad al look de Tamara Falcó para comprobar que ha ido más allá.

Lo primero por el trío de collares de oro que ha lucido con la camisa abierta, lo cual ya es un síntoma de restarle formalidad al conjunto, y lo segundo por el minibolso rojo de asa corta obra de Tous que aportaba el tan necesario golpe de color al estilismo. Pero ha habido un tercer elemento que ha sido capaz de cambiar el concepto por completo. Fíjate bien.

La diseñadora y chef ha sido capaz de sorprender por los pies, ya que ha llevado como calzado unas sandalias de empeine negro y tela estampada cuya originalidad estaba en la gran lazada que permiten hacer y que ella ha decidido dejar por fuera del pantalón para así que este parezca distinto al quedar marcada la zona del tobillo.

Una manera de llevar los zapatos que ya teníamos fichada de las expertas del street style y que nos ha fascinado aún más al ver lo bien que queda en Tamara Falcó.