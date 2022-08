El look de oficina más sencillo y cool perfecto para chicas que tienen poco tiempo por las mañanas

Si eres de las que apura el tiempo al máximo cada mañana, este look te salvará de más de un quebradero de cabeza y será tu uniforme para esos días de 'no tengo nada que ponerme'.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tanto si eres una 'morning person' como si no, estarás de acuerdo con nosotras en que 5 minutitos más en la cama por las mañanas saben a gloria. Sin embargo, si ya tienes calculado el tiempo justo para hacer todo lo que necesites antes de ir a trabajar para poner la alarma a la hora exacta por las noches, si quieres arañar esos minutitos de más vas a tener que empezar a ser más eficiente con tus looks. ¿Cómo? Cogiendo ideas tan sencillas y efectivas como esta propuesta de Chiara Ferragni.

La 'influencer', igual que el resto de los mortales, está lidiando con la depresión post vacacional y la vuelta al trabajo, y para ayudarse en esta tarea ha decidido crear un lookazo de vuelta a la oficina tan sencillo como cool. Se trata de una opción muy fácil de recrear en casa, pues aunque no tengas exactamente las mismas prendas que la empresaria, son piezas tan básicas que seguro que tienes en casa alternativas muy parecidas para recrear este look sin necesidad de comprar nada nuevo.

Está compuesto por un jersey finito negro (que puede sustituirse por una camiseta en función de la temperatura), unos shorts de efecto cuero del mismo color y unos sencillos complementos que le dan el toque fashion: unos mocasines con suela track, unos calcetines en blanco y un maxi bolso donde llevar todo lo necesario.

Este tipo de mocasines, hasta hace poco reservados exclusivamente para el armario masculino, ofrecen muchísimas posibilidades, ya que quedan de lujo con pantalones de cuero y otros estilismos de inspiración 'working', pero también son ideales para los outfits más relajados y urbanos con los que patear la ciudad de punta a punta sin comprometer ni un ápice el estilo.

Mención aparte merecen también sus calcetines, pues si hasta hace poco nos daban pánico los calcetines blancos, ahora resulta que no solo se llevan, sino que hay que dejar que se vean. Sin embargo, la fórmula del éxito es elegir bien el tipo de calzado con el que se combinan. Atenta. La clave está en combinarlos siempre como ha hecho Chiara, con unos zapatos de estética masculina y de suela gruesa.

De hecho, no es la primera vez que te hablamos de los calcetines como tus aliados perfectos para bordar un look de diez, que ha pasado de ser un accesorio altamente incomprendido en el mundo 'fashion', a ser los grandes protagonistas de un look. Porque aunque no lo creas, los calcetines también pueden llevarse con looks de invitada (para las más atrevidas, eso sí). Solo hace falta saber cómo combinarlos y qué modelo elegir.