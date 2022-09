La vuelta a la rutina será más emocionante que nunca con la versatilidad de esta blazer.

Cecilia Franco

La vuelta a la oficina está siendo una auténtica lección de motivación. Gracias a las redes sociales, hemos encontrado la forma de aprovechar al máximo todo lo que tiene que ver con moda baño. Pero también la forma más deslumbrante para arrancar con la rutina. De hecho, no hay más que fichar el Instagram de Amelia Bono para encontrar cientos de ideas de looks de vuelta y el 'total look' de Zara que vas a querer recrear.

La rutina puede ser un tanto costosa. Olvidar los días de playa y atardeceres inolvidables es complicado. Pero tan solo hay que dar con la clave para encontrar a todo su lado bueno. Es más, eso es lo que Amelia Bono y su espíritu alegre y motivador ha querido transmitir en todo momento. ¿Preparada para una vuelta al cole inolvidable? ¡Allá vamos!

Lo cierto es que el truco está en comenzar desde ya a renovar nuestro armario. Este cambio ayudará a que, inmediatamente, focalicemos todo hacia esa nueva temporada que acogeremos con mucha alegría. Pero si algo podemos tener claro es que ni en un look de oficina ni en uno look de entretiempo puede faltar una chaqueta o blazer. Esta prenda es lo que podemos llamar un básico de fondo de armario y la base de cualquier propuesta de entretiempo. ¿Todavía no tienes un diseño 'oversize'? Pues ficha la última propuesta de Amelia Bono.

La 'influencer' que volvió a la gran ciudad con un look muy étnico, se ha animado a crear una propuesta de oficina excepcional. ¿La gran protagonista? La blazer de Zara. Un diseño en tono marrón, similar a la que hemos encontrado disponible en tienda, que ha combinado perfectamente con una camiseta de punto, un pantalón de pata ancha de Zara y unos maxi pendientes de Parfois que llenan de elegancia todo outfit.

Este 'total look' de chaqueta y pantalón de Zara será clave a la hora de empezar a crear propuestas de entretiempo perfectas para cualquier tipo de ocasión. Tan solo necesitamos fichar una amplia gama de blazers en todos sus colores y formar para reconvertir toda idea.

¿Todavía no tienes ninguna en tu armario? Esta prenda ideal será esencial en los días en los que refresca y se convertirá en la clave de estilo del día a día.