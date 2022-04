Lily Collins ha encontrado el traje azul más favorecedor

En la presentación de las novedades de Emily en París, la actriz ha demostrado que su estilo es aún más envidiable que su personaje en la exitosa serie de Netflix.

Julia García

Apenas dos semanas después de que Will Smith abofeteara en su escenario a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar, el Dolby Theatre de Los Angeles vuelve a reunir a estrellas del entretenimiento. En concreto, a las estrellas de las series estadounidenses más mediáticas que estrenan nuevos capítulos esta temporada. Entre ellas, el elenco de Emily en París, la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins.

La actriz de 33 años ha asistido junto a sus compañeras de reparto en la serie, Camille Razat y Ashley Park, al PaleyFest, el evento en el que también se han presentado las novedades de títulos como Better Caul Saul, Riverdale o Cobra Kali, entre otros. Para la ocasión, Collins ha sorprendido con un look de lo más estiloso compuesto por un traje de falda y americana en un precioso color azul. No tanto por el concepto del estilismo, un básico del armario femenino de la segunda mitad del siglo pasado, sino por los detalles del mismo.

Por un lado, por el detalle peplum del bajo de la blazer, que se estrecha en la cintura para abrir con los pétalos de una flor en estas primeras semanas de primavera. Y por otro lado, la minifalda asimétrica, con el bajo sinuoso y un pliegue lateral. Para acompañar el original traje, Lily Collins ha optado por un body interior en color nude y unos zapatos de tacón a juego.

Además, la actriz ha optado por un ‘beauty look’ muy natural y discreto y por recoger su melena con un moño alto y dar protagonismo a su favorecedor flequillo.

Tercera temporada de Emily en París

El look de Lilly Collins con un dos piezas de minifalda y pantalón lo ha escogido la actriz para la presentación de la tercera temporada de Emily en Paris en el festival de televisión PaleyFest que se celebra en el Dolby Theatre de Los Angeles.

De momento, no hay fecha confirmada de estreno ni siquiera se han adelantado muchos detalles por parte de Netflix, pero sí sabemos una curiosidad sobre el rodaje: la dificultad que supone andar por las calles adoquinadas de París en tacones.

Lo ha confesado horas antes de su comparecencia en el festival angelino la propia Lilly Collins durante su aparición en el show de Jimmy Fallon. “No te imaginas lo doloroso que puede ser en París. De hecho, literalmente iba a un podólogo cada semana para arreglar mis pies porque usaba tacones todo el tiempo”, le confesó Collins al popular presentador de televisión.

Es más, le explicó a Fallon que llegó a hacerse plantillas a medida para cada par de zapatos que luce en la serie. “No estoy bromeando. Me sentí vieja”, bromeó Collins al respecto. Por cierto, todos los zapatos que calza en Emily en París son de Christian Louboutin. Así lo confirmó Patricia Field, diseñadora de vestuario en la serie, en una entrevista reciente en Page Six.