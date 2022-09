La reina Letizia brilla como nunca con un vestido de lentejuelas

Ha apostado por un vestido 'total black' de Nina Ricci protagonizado por las lentejuelas de colores.

Ha sido la primera aparición tras estrenar década. La reina Letizia que estuvo de celebración por su 50 cumpleaños este 15 de septiembre, vuelve a retomar su agenda oficial. En esta ocasión, ha presidido, junto al rey Felipe VI, un acto musical de tarde-noche, el concierto extraordinario de la Orquesta y Coro Nacionales de España, por el 50º aniversario de investigación en cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer.

La Asociación Española contra el Cáncer, con motivo de su 50º aniversario de investigación, ha reunido a autoridades en el Concierto Extraordinario de la Orquesta y Coro Nacionales de España. La reina Letizia, Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha sido la encargada de presidir el concierto que la asociación ha celebrado con motivo del cierre de ciclo de conciertos que conmemoran los años de trabajo y de investigación de la asociación.

Para la ocasión, Letizia ha apostado por un diseño muy adecuado. Al tratarse de un evento tarde-noche, ha elegido un vestido 'total black' recubierto de lentejuelas en tono multicolor de Nina Ricci. Un diseño ceñido de manga larga y cuello redondo que ha combinado con unos 'stilettos' en tono azul marino y bolso a juego. En cuanto al peinado se ha decantado por una coleta, para así dar mayor protagonismo al look.

La reina ha presidido el concierto, ofrecido por la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de Jaume Santonja, y arranca, de esta forma, con una nueva década llena de lecciones de estilo y looks novedosos que pasarán a formar parte de las mejores propuestas del fondo de armario real.

Su renovado look para dar la bienvenida a los 50

Nueva década, nuevo look. La reina Letizia ha celebrado su 50 cumpleaños, una fecha muy significativa nivel personal que ha querido celebrar por adelantado estrenando un renovado cambio de look con el corte de su melena. Así lo comprobamos horas antes de su cumple, cuando viajó junto al rey Felipe VI a Guadalajara para presidir el acto de inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de la provincia.

En esa ocasión, no solo llamó la atención por recurrir al armario de la princesa Leonor con la blusa blanca con aire romántico de & Other Stories, sino por su 'look beauty' y su notable corte de pelo para cerrar la etapa de verano y arrancar, a su vez, década y nueva temporada.