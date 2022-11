Laura Escanes con el vestido tutú ideal para invitadas de estilo romántico

La influencer ha sido una de las que más flashes ha acaparado en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Marta Lozano está de enhorabuena, porque la fiesta de máscaras de su marca Glowfilter que se celebró anoche en Madrid fue todo un éxito y el evento que nadie quiso perderse. De hecho, por su fiesta se dieron cita algunas de las influencers más populares del momento como María Pombo, Madame, María García de Jaime o Laura Escanes. Esta última ha sido precisamente quien más flashes ha acaparado a su llegada, ya que desde que se publicaron unas fotografías suyas en actitud cariñosa con el cantante Álvaro de Luna tras su reciente separación del padre de su hija Roma, Risto Mejide, se ha convertido en una de las personas más buscadas.

La influencer no ha querido entrar en el juego de confirmar y desmentir nada al respecto pero lo que sí ha hecho es explicar que tan solo es una chica de 26 años intentando rehacer su vida después de una separación como haría cualquiera en su situación: "Tengo 26 años, me acabo de separar, estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo". Explicó además que "la prioridad para Risto y para mí es que Roma esté bien".

Sin embargo, no hemos venido a hablar de su vida sentimental, sino del look que nos regaló anoche, ya que es pura inspiración para la temporada de bodas de invierno que se avecina. Se trata de un vestido tutú con escote asimétrico y hecho completamente de capas de tul, un estilo muy original y romántico perfecto para invitadas. Además, se trata de una pieza del color de la temporada, el 'very peri', por lo que es ideal también para marcar tendencia.

Es un estilismo muy diferente al que lució la última vez que la vimos. Fue en el estreno del documental de Dulceida, en el que llevó un diseño cut out extremo pero al mismo tiempo de lo más elegante. Era un vestido largo de grandes aberturas en la zona del escote y la cintura de JC Pajares , cuya mitad de falda se unía al resto del vestido con multilazos y estaba realizada en neopreno negro y rematada por bies de raso a tono.

Una espectacular prenda que pertenece a la colección Annual 22.23 presentada por la firma en la semana de la moda madrileña y que ha combinó con unas sandalias de tacón en negro y con detalles de strass de Steve Madden, además de con unos pendientes brillantes formados por tres eslabones.