Laura Escanes hace del vestido negro cut out más extremo el más elegante

Aida Domenech está de estreno porque Dulceida al desnudo, la docuserie que muestra su día como una de las creadoras de contenido más importantes de nuestro país, podrá verse a partir del 4 de noviembre en Amazon Prime Video. Por eso ha querido celebrar una premiére por todo lo alto en Madrid en la que se han dado cita algunas de las influencers más populares del momento como María Pombo, Marta Carriedo, Violeta Mangriñán, María Fernández-Rubíes o Laura Escanes. Esta última ha sido precisamente quien más flashes ha acaparado a su llegada al cine después de que en las últimas horas se publicaran unas fotografías suyas en actitud cariñosa con el cantante Álvaro de Luna tras su reciente separación del padre de su hija Roma, Risto Mejide.

La influencer no ha querido entrar en el juego de confirmar y desmentir nada al respecto pero lo que sí ha hecho es regalarnos un look que es pura inspiración para la temporada de eventos navideños que se avecina. Y es que no todos los días tenemos la oportunidad de ver un diseño cut out tan extremo que sea al mismo tiempo de lo más elegante.

Parece que Laura Escanes quedó contenta con el estilismo que lució hace tan solo unos días con melena efecto mojado y vestido azul con plumas en los puños de JC Pajares porque de nuevo ha confiado en este mismo diseñador español para esta ocasión. Lo ha hecho con un vestido largo de grandes aberturas en la zona del escote y la cintura, cuya mitad de falda se une al resto del vestido con multilazos y está realizada en neopreno negro y rematada por bies de raso a tono.

Una espectacular prenda que pertenece a la colección Annual 22.23 presentada por la firma en la semana de la moda madrileña y que ha combinado con unas sandalias de tacón en negro y con detalles de strass de Steve Madden, además de con unos pendientes brillantes formados por tres eslabones.

La anaranjada melena de la catalana perfecta para el otoño no iba esta vez con un peinado wet sino que iba con un semirecogido que dejaba el rostro completamente despejado al estar retirado hacia atrás el pelo en la parte superior con raya en medio y dejar el esto completamente liso y suelto.