Laura Escanes presume de abdominales con un look de fiesta que copiaremos esta Navidad

¿Buscando inspiración para la temporada de eventos? La influencer nos ha regalado un estilismo con traje negro y sujetador joya que es una auténtica pasada.

Julia García

Después de más de un año conteniendo nuestras ganas de fiesta, la recta final del 2021 se presenta más activa que nunca. No hay más que ver la cantidad de eventos que se han agolpado en las agendas de celebrities e influencers en las últimas semanas y eso que ni siquiera aún nos hemos adentrado en plena época navideña.

Mantener el nivel de los looks tratando de ir variando en las propuestas es lo más complejo pero parece que Laura Escanes no tiene problema con esto porque domina a la perfección este terreno en el que no deja de sorprendernos. Sin ir más lejos, hace unos días aparecía en la premiére de 'La casa Gucci' en Madrid con botas metalizadas y una blazer oversize sobre un vestido pero 72 horas antes había disfrutado de una fiesta cuya temática 'espectacular' ya anunciaba lo que podíamos esperar y eso se tradujo en la influencer convertida literalmente en Rihanna por unas horas.

Parecía complicado superarse ante un listón tan alto pero la catalana tenía un as guardado en la manga y lo sacó para presentarse en un acto publicitario con otro look completamente distinto a los anteriores.

Esta vez el protagonista era un sujetador joya de escote en uve a base de pequeños cristalitos con el que presumió de abdominales a su llegada al photocall al lucirlo junto a un traje de terciopelo en color negro compuesto por un pantalón de pinzas amplio de talle bajo y una americana larga con hombreras.

Unos pendientes brillantes con cascada fueron los únicos accesorios escogidos por Laura Escanes, quien dejó su media melena suelta pero la peinó con raya a un lado y unas ondas marcadas llenas de glamour que encajaban a la perfección con el maquillaje centrado en una mirada llena de luz gracias a las sombras de ojos plateadas con glitter incorporado.

En la fiesta también estuvieron compañeras de profesión de Laura como Aida Domenech, María Pombo, Laura Matamoros, María García de Jaime, Paula Ordovás y Marta Lozano, entre otras.