Kourtney Kardashian reinventa el look Matrix a base de encaje

La mayor de las hermanas más famosas del planeta ha causado sensación en el desfile de su primera colección de ropa sostenible para la firma Boohoo celebrado en Nueva York.

Julia García

Han pasado más de 20 años desde el estreno de la película de Matrix pero el que haya visto la luz una nueva saga tanto tiempo después bajo el nombre de Matrix revolution ha provocado que los icónicos looks que aparecían en la cinta vuelvan a convertirse en tendencia. Y no lo decimos solo porque el corte de pelo del personaje de Trinity haya pasado a ser uno de los más demandados en las peluquerías sino, sobre todo, por la imagen que lucía tanto ella como el alter ego de Keanu Reeves, Neo.

Esas gafas de sol de cristales pequeños y muy oscuros y ese abrigo de cuero extralargo han inspirado a lo largo de todo este tiempo multitud de estilismos y lo siguen haciendo como prueba el último que acaba de lucir Kourtney Kardashian. Eso sí, la empresaria ha sabido actualizar la propuesta y darle su toque personal al añadir unos guantes a juego y, de paso, lucir bajo la maxi gabardina un sensual mono de encaje floral que cubría todo su cuerpo y dejaba a la vista su ropa interior.

Esta ha sido el look que ha lucido la mayor de las Kardashian en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, donde ha asistido junto a su marido Travis Barker al desfile organizado por Boohoo, la firma para la que acaba de crear su primera colección de moda.

Quizá impulsada por ver el éxito cosechado por sus hermanas con sus respectivas marcas, Kourtney Kardashian ha hecho sus pinitos junto a esta marca lanzando una serie de 45 piezas de edición limitada –entre las que se encuentra el mono lucido por la empresaria– que beben de esta estética gótico-futurista y que se caracterizan principalmente por su carácter sostenible. Además, el paso a paso sobre cómo se gestó esta línea cápsula podrá verse en una serie documental que se estrenará próximamente.

"Pensé en la atención que esta colaboración traería a las personas que de otro modo no tendrían idea sobre los impactos de la moda rápida en nuestro planeta. Pensé en cómo presionar a Boohoo para que haga algunos cambios iniciales y luego responsabilizarlos por cambios más grandes sería impactante", ha explicado la influencer en su perfil de Instagram tras ver que habían sido muchos quienes habían criticado esta decisión de la compañía por haberla fichado como alguien especialmente preocupado por el medioambiente tras el uso poco responsable que hizo del agua durante la sequía en California o lo contaminante que resulta la utilización de su jet privado.

"Definitivamente está haciendo algo de ruido, que es exactamente lo que esperaba. Ciertamente no tengo todas las respuestas, pero para alguien que ha hecho una colaboración en una línea de moda rápida en el pasado, que no tuvo una reacción violenta porque no estaba llamando la atención para tratar de hacer mejores cambios, me siento orgulloso de hacerlo. con intención y propósito", ha puntualizado.