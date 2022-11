Kate Moss es la musa de la tendencia de los vestidos transparentes (y los lleva con tanto estilo como hace 20 años)

Dos décadas después de que su 'naked dress' diese la vuelta al mundo, la icónica modelo vuelve a abanderar la tendencia a golpe de transparencias y lencería a la vista. Sin palabras.

SILVIA VÁZQUEZ

Las alfombras rojas e Instagram llevan semanas anunciando que los 'naked dress' o vestidos (casi) transparentes prometen arrasar en las fiestas de esta temporada; y, como ocurre con muchas otras tendencias de la actualidad, Kate Moss ya la llevó antes. Es más, en este caso en concreto fue ella quien la inspiró en los años 90 y quien, además, la ha recuperado dos décadas después para demostrar que estos diseños sexys y desafiantes son aptos para cualquier edad.

Pongámonos en situación. Corría el 1993 cuando la imagen de una jovencísima Kate Moss envuelta en un vestido que dejaba a la vista su ropa interior (y también la ausencia de la misma) dio la vuelta al mundo. La instantánea, captada durante el 'afterparty' del concurso Look of the Year de 1993, fue el resultado de un error de vestuario sumado a un flash inesperado, pero se ha grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos de moda más icónicos de aquella época.

En este contexto, no es de extrañar que la británica haya decidido repetir la fórmula del éxito este 2022, precisamente el año que ha traído de vuelta la estética más arriesgada de los 90 y los 2.000. La diferencia es que ahora ya no hay margen para la casualidad y a sus 48 años Kate sabe cómo defender estas piezas, sensuales y reveladoras, a la perfección.

Lo hemos visto en la gala de los Premios Innovator 2022 celebrada en Nueva York, donde brilló con un vestido de la colección primavera-verano 2023 de Saint Laurent que, además de poner el foco en las capuchas (otro elemento 'glam' a tener en cuenta), enfatiza la transparencia del tejido dejando entrever un 'culotte' negro bajo la falda.

Y eso no es todo. En la ceremonia organizada por Coca-Cola Light en Londres para anunciar su nombramiento como directora creativa, Kate Moss atrapó toda la atención con un look que nos ha trasladado directamente a aquella foto de su juventud: un vestido red, transparente y brillante, a través del que asoma su lencería negra y su apuesta por el 'braless' (es decir, ir sin sujetador) junto a un escote drapeado de infarto.

Eso sí, en esta ocasión ha cambiado las chanclas por los zapatos de plataforma y la cara lavada por un maquillaje de noche firmado por Charlotte Tilbury, y ha incorporado un 'clutch' y una capa larga a modo de abrigo para redondear el conjunto. En cualquier caso, impecable.