El primer retrato oficial de los duques de Cambridge que recoge uno de los looks más icónicos de Kate Middleton

El artista británico Jamie Coreth ha sido el encargado de pintar este cuadro que se exhibirá en el 'Fitzwilliam Museum'.

Tamara Conde

La Universidad de Cambridge y, concretamente, el Museo Fitzwilliam fue el escenario para recibir al príncipe William y a Kate Middleton la pasada mañana del 23 de junio en una ocasión de lo más especial para los duques. En ella, se ha desvelado el primer retrato conjunto de la pareja real en el que la duquesa de Cambridge luce uno de sus looks más icónicos, y el cual se convierte en el centro de todas las miradas del cuadro. Pieza que fue encargada por el Cambridgeshire Royal Portrait Fund al galardonado retratista británico Jamie Coreth como 'regalo' para los ciudadanos de Cambridgeshire, y que fue terminada en 2021, pero que hasta ahora no había salido a la luz.

La pintura se expondrá allí durante un periodo inicial de 3 años y después pasará a otras galerías de la región. En ella, a parte de encontrarnos con un elegante y sofisticado príncipe William con traje negro y corbata azul, podemos apreciar el icónico look que Kate Middleton lució en viaje a Irlanda realizado en 2020. Un diseño considerado una de las piezas más alabadas de sus estilismos y que pertenece a una de las firmas más recurrentes de la duquesa.

Se trata de un vestido color verde esmeralda de manga francesa de The Vampire's Wife. Bajo el nombre The Falconetti, cuenta con unos volantes tanto en las mangas como en la falda y Kate Middleton hizo que el look fuese incluso más icónico al más puro estilo Carry Bradshaw en 'Sexo en NY' con unos Manolo Blahnik del mismo color.

No podía faltar el guiño a la princesa Diana con sus reconocidos pendientes de perlas (que ha lucido en varias ocasiones) y un broche de lo más especial perteneciente a la reina Isabel II.

Los duques de Cambridge han viajado hasta la universidad del condado para ver el resultado final del retrato oficial y, para ello, Kate Middleton ha vuelto a elegir un look completamente impecable. Se trata de un vestido de la marca británica LK Bennett de corte 'midi' y estampado multicolor.

Una opción muy acertada para inaugurar el verano, pero que ha tenido que combinar con un abrigo ligero de color azul cielo y unos zapatos de tacón y bolso 'clutch' del mismo color. Con el pelo suelto y unos pendientes de diamante color aguamarina, la duquesa de Cambridge ha vuelto a estar a la altura para un día tan especial y único como este.