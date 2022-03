Kate Middleton sorprende como reina de los estampados diferentes

Como colofón a su gira real por el Caribe, la duquesa de Cambridge ha optado por dos vestidos muy diferentes a los que suelen ocupar su armario y ha sido todo un acierto.

Julia García

Las agencias de viajes deberían plantearse poner en bucle en sus catálogos y anuncios las fotos de la gira de los duques de Cambridge por el Caribe. No se nos ocurre mejor imagen que Kate Middleton para promocionar Belice, Jamaica y Bahamas, país este último que ha abandonado este sábado de vuelta a Reino Unido junto a su marido, el príncipe Guillermo.

Antes de despedirse del clima amable del Caribe y volver a los días grises de Londres, Kate nos ha regalado otros dos looks impecables. Pensábamos que sería difícil de superar el vestidazo satinado de cuento de hadas firmado por Phillipa Lepley que lució el viernes en una cena de gala, pero todavía tenía dos balas más en la recámara para dejarnos con la boca abierta y, de paso, despertar todavía más en nosotras las ganas que tenemos de cambiar el armario y recibir, por fin, a la temporada cálida.

Para abandonar Bahamas, Middleton ha vuelto a confiar en Alessandra Rich, una de sus firmas de cabecera junto a Jenny Packham y Alexandre McQueen. Rich firma el vestido blanco de largo midi y estampado amarillo de aire barroco con el que la royal ha dicho adiós al Caribe. Un lazo en el escote se entremezcla con la botonadura dorada y el broche que decora el cinturón de la prenda, muy recargada al sumar también un detalle peplum en más caderas y volantes alrededor del cuello y mangas cortas abullonadas.

Un bolso de mano de Ferragamo zapatos de tacón blancos de Gianvito Rossi y pendientes de oro unos pendientes de oro con cuarzo blanco de la marca Patrick Mavros han sido los complementos con los que Kate ha rodeado al elegante vestido de la diseñadora nacida en Italia pero afincada en Londres.

Estampado de cebra en color rosa

Si el vestido de Alessandra Rich no te convence, quizá lo haga más el original diseño camisero en color rosa que Kate Middleton llevó horas antes durante una visita a la iglesia evangélica Daystar, situado en la isla Gran Ábaco y seriamente dañada en el 2019 por el huracán Dorian.

La duquesa de Cambridge, que con el mismo look se lo ha pasado en grande en una feria local probando la gastronomía de Bahamas, ha demostrado que no hay color que se le resista. El rosa, tampoco. Ayuda a que así sea su buen gusto para encontrar prendas que encajan en su estilo pero que sorprendan por algún detalle en particular. En este caso, es el print de cebra lo que más llama la atención del vestido camisero que firma la marca Rixo, que lo vende en su tienda online por 295 euros.

Junto a la pieza rosa, Middleton ha optado por llevar de nuevo una cartera de mano a juego y uno de sus calzados favoritos en los meses cálidos: las alpargatas con cuña de la marca española Castañer. En concreto, se trata del modelo Carina, que ya ha lucido a menudo en años anteriores. Son un clásico de la casa balear, que las comercializa por un precio de 135 euros en su e-shop.