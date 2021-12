Kate Middleton tiene el perfecto abrigo rojo para la Navidad

Su gran lazo al cuello, su diseño y su intenso color son claves en esta pieza que la duquesa de Cambridge ha lucido en el concierto que ha inaugurado las fiestas.

Julia García

De sobra es conocida la impresionante colección de abrigos de Kate Middleton. Azules, verdes, negros, camel... los tiene para todos los gustos incluido, como no, en rojo. De este último le hemos visto muchos modelos pero ninguno como el que acaba de lucir en Londres para dar el pistoletazo de salida a la temporada navideña.

Su vibrante color es su gran atractivo junto con el gran lazo que va al cuello y que le da el toque de sofisticación definitivo además de la hilera de botones forrados a tono. Está firmado por Catherine Walker, una de las que formara parte del grupo de diseñadoras fetiche de Diana de Gales, y se da la casualidad que es exactamente la misma pieza que la duquesa de Cambridge escogió el pasado mes de abril en su versión en negro para acudir al funeral por el duque de Edimburgo.

Entonces lo llevó con una gargantilla de perlas japonesas que formaba parte de la colección personal de la reina Isabel II, un tocado, una mascarilla, unos guantes, un bolso y unos zapatos de tacón todo de riguroso negro para marcar el luto; y ahora, aunque ha renunciado a los collares, sí ha optado de nuevo por el total look dejando así que el vibrante rojo tan propio de estas fechas lo impregne todo, desde sus stilettos de ante obre de Gianvito Rossi hasta la cartera de mano del mismo material que lleva el sello de Miu Miu.

El estilismo no podía haber sido más acertado en una ocasión como para la que lo ha escogido, la celebración del concierto de villancicos que, bajo el nombre de Together At Christmas, ha organizado en la Abadía de Westminster ella misma a través de la fundación que preside junto al príncipe Guillermo. Un acto que pretende "reconocer y celebrar el increíble trabajo de las personas y organizaciones de todo el país que han dado un paso adelante para apoyar a sus comunidades durante la pandemia" al que han acudido varios miembros de la Casa Real Británica como la princesa Eugenia de York y su hermana Beatriz, Sophia de Wessex o Zara Tindal, así como los hermanos de la anfitriona, Pippa y James Middleton.

Las artistas Leona Lewis y Ellie Goulding han sido las encargadas de acompañar al coro de la Abadía de Westminster en este recital que, aunque ya se ha celebrado, se retransmitirá por televisión la tarde del 24 de diciembre.