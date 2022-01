Kanye West y su novia, Julia Fox, se superan en la Semana de la Moda de París con pasamontañas, maquillaje (ella) realizado por el propio West y dramatismo.

Clara Hernández

Kanye West y su novia, Julia Fox, se han propuesto acaparar los flashes de la Semana de la Moda de París con looks perfectamente coordinados que reivindican las tendencias del 'street style' urbano con talante de alta costura. Si hace unas horas la pareja posaba envuelta en 'denim' oversize (ella, con chaqueta 'crop top' sugerente y vaqueros con talle bajo, esta última una de las tendencias en jeans que más se están repitiendo en la pasarela), su segundo estilismo, listo para ocupar el 'front row' del desfile de Schiaparelli, ha ganado en dosis de dramatismo y espíritu 'Matrix' a través de cuero negro (de la cabeza a los pies), cremalleras y retrofuturismo.

Mientras la actriz ha lucido una chaqueta tipo corsé acharolada —que ponía de relieve el pecho simulando unas cazuelas externas con pezoneras perfectas y puntiagudas— combinada con leggings de cuero, guantes y botas de mosquetero que escalaban hasta el muslo (y que en la puntera estaban decorados con la forma de los dedos de los pies), Kanye West ha llevado al extremo la misma tendencia de no dejar ni un centímetro de piel a la vista. Además de lucir chaqueta de piel oversize a juego con pantalones de cuero y grandes botas altas (todo negro), ha decidido cubrirse el rostro con un pasamontañas opaco que solo dejaba hueco para los ojos (y, no sabemos si sin proponérselo, nos ha recordado a su ex, Kim Kardashian, quien a su llegada a Nueva York para la gala Met 2021 lució un estilismo de Balenciaga tipo dominatrix que cubría por completo su rostro con una máscara?

El caso es que la pareja, tal y como seguramente había vaticinado, no ha pasado inadvertida antes de sentarse en la 'front row' de Schiaparelli, el actual diseñador favorito de los artistas, que presentaba su colección de Alta Costura primavera-verano 2022 y que ha sorprendido con propuestas menos fantasiosas que en otras ocasiones pero repletas de detalles surrealistas y patrones mágicos y voladores.

Pero hay que volver a Julia Fox, quien en su Instagram ha asegurado que cada uno de los elementos de su outfit eran "intencionados y tenían un propósito", y mostraban no solo su figura, sino su "personalidad y esencia". La intérprete ha lucido accesorios enormes y ostentosos: unos pendientes dorados y un curioso bolso a juego con forma de cerrojo.

Otro de los elementos más llamativos ha sido su maquillaje, poderoso y radical. Al igual que en su anterior look, la actriz ha optado por grandes dosis de eyeliner negro rodeando el ojo y terminando con un rabillo que alcanzaba la sien. La sorpresa ha sido, además, conocer la autoría del maquillador. "¿Queréis saber quién es mi maquillador favorito?", ha preguntado Julia Fox en un story en el que aparece el propio Kanye West manos a la obra.

Mira además: