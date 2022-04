Crea un look a capas con prendas de fondo de armario, añade complementos y conseguirás un look estiloso y práctico.

Cecilia Franco

Se acercan las vacaciones y ha llegado el momento de no solo preparar la maleta, también de pensar el look para el trayecto. Tras varias experiencias viajando en tren, avión o coche, ya sabemos lo importante que es seleccionar un look adecuado con el que sentirnos cómodas, pero sin olvidar nuestro estilo. De eso ha demostrado ser experta Verónica Díaz de JustCoco con su look a capas perfecto para viajar o para lucir durante la época de entretiempo.

A muchas nos preocupa en gran medida el tema de la maleta, pero lo cierto es que el look para viajar es muy importante y así nos lo ha hecho saber en más de una ocasión JustCoco. La 'influencer' que ha dejado claro que no podremos vivir esta primavera sin un peto vaquero, se adelanta a nuestras vacaciones para proponernos una idea que nos viene de maravilla. Ya no solo de cara a un look viajero, sino a superar la inestabilidad de temperaturas sin problema.

Porque, evidentemente, los cambios estacionales durante un trayecto pueden variar y, por eso mismo precisamente, Verónica Díaz tiene claro que en esta temporada el mejor look para viajar es la opción a capas.

De hecho, esta configuración se ha convertido en la favorita del 'street style' y, estamos convencidas, que lo seguirá siendo toda la temporada. O al menos eso hemos sentido con la última propuesta de JustCoco.

Un look que todas podemos recrear y que convertirá al clásico trench en protagonista. Verónica ha conformado un look a capas con una camisa blanca, blazer de cuadros de Mango y gabardina. Ha completado el outfit con unos pantalones efecto cuero y botines de plataforma de Zara, que aportan ese toque cañero. Por supuesto, no ha olvidado la importancia de los complementos y ha optado por un bolso en tono beige y bandolera para el móvil de Crvsh, firma fundada por la 'influencer'.

Ya hemos hablado en más de una ocasión de las gabardinas y de la capacidad de reconversión de los complementos. Pero lo que está claro es que en este look a capas tan completo, hemos encontrado justo todo lo que buscamos para viajar o para cualquier día de entretiempo y llevar siempre todo a mano.