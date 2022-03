La cantante deslumbró con hasta tres looks distintos, a cual más sexy, en una gala donde fue galardonada con el premio 'Icono' (y que recibió con lágrimas en los ojos).

Cristina Delfín

Hasta en tres ocasiones (y siempre vestida con un look diferente) Jennifer Lopez acaparó las miradas y protagonizó momentos especiales en la gala entrega de premios iHeart Radio en Los Ángeles, un evento que reconoció este martes a la diva con el galardón 'Icon', algo que ella agradeció con lágrimas en los ojos.

"Gracias por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía; gracias por enseñarme quién soy realmente. ¡Icono! Puedo superar la negatividad y vosotros también lo podéis hacer en todo momento", indicó antes de concluir con un "Dejadme decir algo más, solo estoy empezando" y recibir los aplausos y sonrisas del público, entre el que se encontraban su pareja, Ben Affleck, y su hijo, Max, también conmovidos.

Pero además de emocionarnos con sentimiento y energía, así como con una actuación sobrada de coreografías vertiginosas y espectáculo donde sonaron los temas 'Get right' y 'On my way', Jennifer Lopez deslumbró con estilismos con los que volvió a presumir de figura y confirmó algunas de las tendencias más atrevidas y deslumbrantes de los photocalls y alfombras rojas.

Para recoger su premio, la diva del Bronx eligió un outfit verde protagonizado por las asimetrías, un abrupto escote en pico que llegaba al ombligo y una falda gobernada por las transparencias que revelaba el cuerpo espléndido y tonificado de la artista. Su artífice es Stephane Rolland, el modisto francés capaz de hacer magia con sensualidad de alta costura, quien lo presentó en la Semana de la Alta Costura de París, en sus propuestas para la primavera-verano 2022.

Jennifer Lopez no se conformó con lucir así, verde y etérea, en la gala (y con el corte de pelo mariposa al que tantas celebrities se han sumado). Hasta dos looks más llevó a lo largo de la noche: el primero, en el photocall donde apostó por pantalones anchos y top minúsculo con efecto terciopelo, también en color verde, reafirmando las tendencias que brillan actualmente en las alfombras rojas entre las nuevas generaciones, apasionadas de los dos piezas que obedecen a la máxima de que el abdomen es el nuevo escote (encima, la artista optó por un kimono largo y estampado; otra elección atractiva para el entretiempo).

Todo es de la colección otoño-invierno de 2022-2023 de Roberto Cavalli, profusa en tops 'megracropped' y aberturas.

También es el diseñador italiano quien firma el outfit (súpersexy) con el que la cantante se subió al escenario para interpretar dos de sus temas y demostrar que está en plena forma.

Hablamos de un mono negro hiperceñido recorrido por 'cut outs' y cuyo escote y aberturas están inspirados en prendas tipo trikini, mientras sus corchetes y cadenas, en el espíritu más punk.

Además de sus estilismos, los premios homenajearon a la cantante con artistas 'drag' que desfilaron con algunos de los estilismo más memorables de los que ha vestido Jennifer Lopez, y entre los que no faltó, por supuesto, su mítico vestido 'jungla', verde y tropical, de Versace.

Mira los mejores looks que nos ha dejado Jennifer Lopez, a lo largo de los años, en las grandes alfombras (y por los que merece el Oscar de la Moda).