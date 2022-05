La cantante nos ilustra sobre cómo llevar los pantalones que son obsesión esta temporada.

Clara Hernández

El regreso de los pantalones anchos y 'wide leg' que despuntaron en los 90 (y ante el que ya se han rendido figuras como Victoria Federica, Tamara Falcó, Gala González o, desde hace tiempo, Victoria Beckham, una de sus grandes precursoras) no podía tomar por sorpresa a Jennifer Lopez, que desde que tenemos uso de razón se ha encargado de aleccionarnos sobre los pantalones que había que llevar en cada momento o, incluso, en la temporada siguiente. Solo este año, la artista nos ha inspirado con modelos slouchy, palazzo o impresionantes pitillos 'push up', entre otros muchos. Ahora, ha añadido una nueva prenda a su armario que sigue las consignas de las tendencias de este año que afirman que la anchura es bella (además de cómoda), y que los pantalones inspirados en los modelos de sastre masculinos, con pinzas y fluidos son el must de la primavera y del verano.

Sin embargo, cuando se trata de Jennifer Lopez, siempre hay un 'twist' diferenciador y este caso no es una excepción. Los pantalones anchos en color piedra, de estilo 'paper bag', con cinturón a juego, que la cantante ha elegido para dar un paseo por Los Ángeles añaden un plus: tamaño oversize y pasión por lo XXL.

Para que el resultado sea favorecedor y estilizar la figura, la también actriz ha elegido una camiseta básica de estilo 'crop top' que enseña cintura y abdominales, ya que, sin embargo, en lugar de escoger unos zapatos de tacón para alargar pierna, ha preferido optar por unos cómodas zapatillas blancas tipo tenis que subrayan el aire deportivo del outfit.

Grandes gafas de sol pentagonales, pendientes de aro todavía más grandes, así como un precioso bolso de mano dorado de piel de cocodrilo de Hermès (el modelo Himalaya Birkin 30, que el director creativo Jean Louis Dumas diseñó en 1983 con la cantante Jane Birkin y que hoy solo se puede encontrar de segunda mano) son los accesorios con los que la prometida de Ben Affleck ha elevado este look neutro, primaveral (gracias a sus colores blancos y beige) y listo para acometer cualquier aventura, urbana o no.

