La madre de Tamara Falcó ha vuelto a confirmar que un traje pantalón satinado es la fórmula perfecta para asistir a un evento.

Clara Hernández

Cada aparición pública de Isabel Preysler -y en torno a esta última había incluso más expectación de la habitual, ya que se trataba de la primera después de que su hija mediana, Tamara Falcó, copara las portadas de la prensa rosa por su sonada ruptura con Íñigo Nievas- constituye una nueva lección de estilo atemporal, perfecta y apta para todas las edades. Así ha sido también este lunes, cuando acudió junto a su esposo, Mario Vargas Llosa, al Teatro Real, en Madrid, para asistir a la gala Madrileño del Año que, precisamente, premiaban al Nobel de Literatura y reconocían "la relevancia de su obra" y su dilatada trayectoria literaria.

Además de contestar a las preguntas de la prensa sobre el estado de Tamara ("Es un alivio que ella esté bien (...). Mientras Tamara esté tranquila, yo también lo estoy", declaró), Isabel Preysler volvió a derrochar sofisticación con una receta sencilla y eficaz para brillar en un evento, que es una solución ideal para distintas edades, y que no nos extrañaría verla lucir en alguna ocasión a Tamara Falcó, que ya ha demostrado con anterioridad que comparte con su madre prendas y estilismos.

Con un look minimalista y monocromo (la apuesta a un solo color aporta siempre un plus de elegancia y es tendencia) Isabel Preysler volvió a acaparar miradas con su traje pantalón satinado en un bonito verde enebro que podía servir tanto para un estilismo de invitada como para una ocasión especial o un look working. ¿Con qué combinarlo? Olvídate de camisa: la reina del estilo senior optó por echar mano de una de nuestras prendas favoritas de las últimas temporadas, el chaleco, a juego con el blazer y el pantalón recto, para redondear este look que también podríamos ver a en el armario de su hija Tamara Falcó.

Un abrigo tipo trench en color hueso y colocado por los hombros, a tono con los zapatos de tacón apuntados y bolso clutch, para afrontar el otoño con luminosidad, han sido el resto de apuestas de esta maestra de las estilismos exquisitos y clásicos pero siempre con una mirada atenta a las tendencias (y que no duda en, por ejemplo, añadir a sus outfits pantalones de pana acampanados de inspiración setentera, porque la edad no es una excusa, o conjuntos resplandecientes y pijameros).

