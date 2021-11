Isabel Díaz Ayuso y el vestido kimono de Zara con el que ha brillado en la cena privada de Rafa Nadal

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido un estilismo de brillo oriental de la firma de Inditex. Y aún está disponible en la marca.

Clara Hernández

La cena privada que el tenista Rafa Nadal y su mujer, María Francisca Perelló (también conocida como Mery y Xisca) ofrecieron en la noche del jueves en el consulado italiano para celebrar el décimo aniversario de la Fundación Rafa Nadal se convirtió en uno de los actos más fotografiados de la noche madrileña gracias a un gran desfile de personalidades, entre ellas Maribel Nadal, José María Álvarez Pallete o Begoña Villacís. Sin embargo, fue Isabel Díaz Ayuso, probablemente, la gran protagonista del photocall gracias a un vistoso vestido-pareo midi en un azul vibrante satinado firmado por una de las firmas más habituales (y asequibles) de su armario: Zara.

De estilo 'wrap', cuello de pico, manga amplia, frunces en hombros, estampado con grandes flores en uno de los laterales, el vestido cuesta 39,95 euros, está aún disponible en todas las tallas y es una prenda llena de versatilidad. Porque esta pieza de inspiración oriental, satinada y de tendencia (y, además, cómoda) puede hacer un buen papel en una cena especial, una salida con amigas o un photocall, como ha demostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La política la ha combinado con un calzado de tacón sensato y perfecto para combatir el frío: unas botas altas de color negro, a juego con un bolso de mano. ¿Deseas aportar un plus a un look de fiesta? Escoge unos zapatos de tacón alto en algún color llamativo o negro, o, si no temes a las bajas temperaturas, unas sandalias.

En cuanto al look beauty, coincidimos con Isabel Díaz Ayuso en que la mejor forma de no robar protagonismo al vestido (ni parecer las protagonistas de una producción manga) es optar por un acabado natural para el cabello y un make up discreto, en tonos rosados o tierra, y labios jugosos.

Pero la cena también nos dejó más inspiración. María Francisca Perello , la mujer de Rafa Nadal, también deslumbró con un vestido largo de terciopelo negro con 'cut out' en el costado izquierdo y una gran abertura en la falda que dejaba a la vista su pierna izquierda, que firmaba Maje.

- Isabel Díaz Ayuso demuestra que el blazer de cuero es un 'must' para este otoño.

- Esta blazer que nos ha descubierto María Francisca Perelló nunca pasa de moda.

Accesorios en tonos metalizados (bolso y zapatos de tacón) ofrecieron la faceta más audaz del guardarropa de la mallorquina, siempre elegante, quien por lo general suele optar por modelos clásicos y muy discretos.

Mira otros looks llenos de aciertos de María Francisca Perelló.