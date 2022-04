Las invitadas de corto querrán flecos y lentejuelas como Mónica Cruz

¿Buscando look para ir de boda? La actriz nos ha dado una genial idea que tiene el brillo como protagonista.

Muchas son las ideas que estamos recibiendo por parte de influencers y celebrities a la hora de encontrar estilismo para la próxima boda a la que seamos invitadas. Esta temporada de celebraciones promete. Estamos dispuestas a afrontarla con más ganas que nunca y eso se nota en la cantidad de propuestas tan diferentes entre sí que hay para elegir.

Nos hemos enamorado de monos gracias a Rocío Osorno, de trajes a todo color por culpa de Vicky Martín Berrocal, de vestidos flúor como el que Paula Echevarría nos mostró hace semanas y más recientemente hemos decidido rendirnos ante el slip dress que Eva Longoria lució en la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham. Pero siempre queremos más. Por eso no hemos podido evitar fichar para nuestro particular archivo de inspiración el look que Mónica Cruz ha escogido para hacer su aparición en un evento publicitario celebrado en Múnich.

La actriz y bailarina, a quien pronto veremos de nuevo en la pequeña pantalla tras haber confirmado ella misma que participará en el reboot de Un paso adelante que se espera para final de año bajo el nombre de UPA Next, ha viajado hasta Alemania para asistir a la presentación mundial de la marca WMF y ha sido allí donde nos ha regalado su estilismo que tiene los flecos y las lentejuelas como absolutas protagonistas.

Combinado con unas sandalias de tacón rosas y un clutch metalizado en un tono oro rosado, Mónica Cruz ha elegido para la ocasión un minivestido de escote asimétrico plagado de grandes pailletes que simulan ser casi escamas por aparecer en degradado desde un suave tono crudo hasta llegar a un rosa pastel, sobre las que aparecen flecos que nacen desde la zona del pecho hasta el final de la falda. El resultado es un diseño que gana con el movimiento y que pertenece a la colección primavera-verano de Elisabetta Franchi.

No es esta la primera vez que la hermana de Penélope Cruz ha confiado en la costura de la diseñadora italiana, de hecho, hace unas semanas optó por un vestido corto que partía del mismo concepto de brillos y flecos firmado por ella para recoger un premio por su labor de ayuda a la visibilidad y lucha contra el abandono animal.