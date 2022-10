Era el look más esperado y no defraudó: un espectacular minivestido 'strass' con detalle fruncido.

SILVIA VÁZQUEZ

El gran momento ha llegado. Después de diferentes eventos celebrados en el marco de los Premios Princesa de Asturias 2022, este viernes a las 18.30 horas la familia real al completo ha llegado al Teatro Campoamor de Oviedo para presidir la entrega de los galardones. Y una vez más, la infanta Sofía ha marcado la diferencia con su look.

Así ocurrió también el jueves a su llegada al Principado, cuando la pequeña de la familia real optó por un minivestido satinado de la firma española The Are, especializada en looks de invitada juveniles, para asistir al tradicional concierto de la víspera de los Premios. De la misma forma, en el acto matutino del viernes (un encuentro con los galardonados de la edición) sorprendió subiéndose por primera vez a unos tacones, que combinó con un vestido de rayas.

Ahora, Sofía de Borbón ha vuelto a brillar con un minivestido 'strass' en tono azul oscuro. Un diseño de lentejuelas de manga larga y detalle fruncido que ha combinado con unos salones de tacón bajo en tono azul marino.

Por su parte, la princesa Leonor, gran protagonista de la jornada, también ha apostado por las lentejuelas, en su caso con un diseño estampado en blanco y negro. La reina Letizia ha confiado en un vestido de Carolina Herrera en negro y cuerpo de lentejuelas y perlas blancas.

Todavía falta una última aparición de los monarcas y sus hijas en Asturias, ya que mañana entregarán el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, que este año ha ido a parar a Cadavéu, en el Concejo de Valdés. Así pondrán el broche de oro a otra edición de los Premios Princesa de Asturias en la que, una vez más, la infanta Sofía ha demostrado ser el mejor apoyo de su hermana mayor.

Todos los looks de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias

Este es el cuarto año consecutivo que las hijas de los reyes asisten a la ceremonia, lo cual nos brinda la ocasión de analizar cómo ha evolucionado su estilo, que a día de hoy dista mucho de aquella estética infantil y a juego con su hermana que doña Letizia escogía para ellas.

En 2019, año de su debut en los Premios Princesa de Asturias, la pequeña de la familia optó con un vestido 'baby doll' de tweed en colores neutros y, a los pies, unas bailarinas metalizadas iguales que las de Leonor.

La edición de 2020 estuvo marcada por la pandemia, por lo que no faltaron las pertinentes mascarillas. Para su estilismo, Sofía de Borbón se decantó por un vestido con cuerpo de lunares y falda de tul con extra de volumen en color verde botella, a tono con sus manoletinas con lazo. Además, recogió su melena en una trenza lateral.

El año pasado acertó de pleno con una estética bailarina compuesta por una falda de tul rosa, manoletinas negras acabadas en punta y un moño ligeramente 'messy' que le sienta de maravilla.