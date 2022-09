El increíble traje satinado de Heidi Klum que ya hemos añadido a nuestra 'wishlist'

La modelo alemana ha vuelto a dejarnos boquiabiertos, esta vez con un estilismo muy elegante que queremos recrear para nuestras ocasiones más especiales.

Fue a finales de la década de los 90 cuando el nombre de Heidi Klum empezaba a ser conocido mundialmente gracias al gran 'bombazo' que supuso el mundo de Victoria's Secret y sus ángeles. Ahora, a sus 49 años, la modelo alemana sigue siendo protagonista de los titulares de actualidad gracias a su estilo, su carisma y las prendas tan atrevidas y originales con las que posa frente a las cámaras. Junto con una Sofía Vergara que tampoco deja de sorprendernos, Heidi Klum forma parte del jurado de la 17ª temporada de American's Got Talent, y es gracias a las grabaciones del programa que podemos ver los estilismos de la alemana que tanto nos gustan.

El último de ellos se ha tratado nada más y nada menos de un increíble traje en color plata y tejido satinado firmado por Dolce & Gabbana. Un look impecable y sofisticado que ha conseguido gracias a la combinación tres piezas (que nosotras ya hemos fichado para la rentrée): chaqueta, pantalón y chaleco.

Prendas de lo más especiales, atemporales e icónicas que podemos conseguir en la web de la firma y que también podremos encontrar en otras tiendas para recrear este look con opciones 'lowcost'. Y es que el tejido satinado no solo es elegante y versátil, sino también una de las tendencias del momento. Además de su perfecta melena y unos pendientes brillantes, Heidi Klum ha completado su look con unos tacones blancos (que no ha tardado en quitarse) y un bolso del mismo color.

Y es que hemos podido comprobar que Heidi Klum está al tanto de las últimas tendencias. Fue hace tan solo unos días que podíamos ver a la alemana sumándose a la fiebre 'barbiecore' con un 'total look' rosa. No le faltó detalle, hasta el bolso y los zapatos eran de este color rosa 'barbie' que ha invadido por completo el 'street style' y los escaparates.

Escotes increíbles, prendas ajustadas que resaltan su figura y estampados atrevidos con los que Heidi Klum nos confirma que la edad no es más que un número y que va a seguir dándonos lecciones de estilo mucho tiempo más. No importa si se trata de una jornada de grabación o una ocasión más especial, la modelo logra siempre ir impecable, a la última y, además, sirviendo de inspiración.