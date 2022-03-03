Hiba Abouk confirma que un traje de terciopelo puede ser muy buena idea

La actriz ha hecho su reaparición en público tras ser madre por segunda vez en el desfile de Balmain en París acompañada de su marido, Achraf Hakimi.

Julia García

Una vez la sexta ola de la pandemia parece quedar definitivamente atrás, los eventos vuelven a parecerse a lo que eran antes de que en marzo del 2020 nuestras vidas cambiarán de forma radical. Este ambiente prepandemia se respira estos días en la Semana de la Moda de París, y prueba de ello es la cantidad de rostros conocidos que se acercan al front row de los distintos desfiles.

La pasarela de la capital francesa avanza ya hacia su ecuador y eso implica que, poco a poco, las firmas estrella de la pasarela francesa muestran sus propuestas para el próximo otoño invierno.

Una de las últimas en hacerlo ha sido Balmain, la firma liderada en la dirección creativa por Olivier Rousteing. No se han querido perder lo último del diseñador francés dos de las celebrities que son fieles a sus creaciones: la pareja formada por la actriz Hiba Abouk y el jugador de fútbol Achraf Hakimi.

Su primera aparición tras ser padres por segunda vez

Apenas unas semanas después de dar la bienvenida a su segundo hijo en común, Naím, que nació el pasado mes de febrero (tienen otro niño de dos años, Amín), los dos jóvenes han acudido a una cita que tienen marcado en rojo en el calendario desde que se mudaron a París el pasado verano, el desfile de Balmain, marca de la que ambos visten asiduamente. Sin ir más lejos, Abouk presumió de embarazo el pasado mes de noviembre con un vestido de Balmain y ambos brillaron en el desfile de la maison francesa de finales del mes de septiembre.

En esta ocasión, la pareja ha recurrido al twinning para disfrutar de la propuesta de Rousteing de cara al próximo otoño invierno. Los dos han llevado sendos trajes oscuros, si bien las líneas son completamente opuestas. El de él, holgado y recto, como marcan las tendencias actuales en sastrería, combinado con un jersey de cuello alto, y el de ella, que es el que nos interesa, ajustado y con una americana crop con hombreras, con un aire que recuerda en parte a las chaquetas toreras, y botonadura dorada XL.

La protagonista de El Príncipe ha combinado el dos piezas fabricado en terciopelo negro con un toque sensual, como es habitual en todos los estilismos que llevan su firma. Labios rojos intensos, una espectacular trenza fina y eterna que le llegaba más allá de la cintura y un top muy ajustado, como el pantalón del traje, además de los salones de tacón, le aportan ese toque Abouk al sofisticado traje de Balmain con el que la actriz ha deslumbrado en la noche parisina.