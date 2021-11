Después de ver a Hiba Abouk, vas a soñar con un mono corto de piel (y combinado con botines)

Y atención el peinado de coleta alta con el que la actriz lo combinó.

Clara Hernández

Hiba Abouk sigue marcando tendencia en cada nueva aparición, ya sea en la alfombra roja con looks memorables, ya sea con estilismos 'casual' para cualquier momento del día. Este miércoles, la actriz de 'El Príncipe' ha vuelto a hacer gala de estilazo en un evento de la marca de calzado Xti, donde ha destacado con un outfit perfecto para el entretiempo, sensual, favorecedor y urbano (y, por supuesto, calzada con uno de los botines veganos con tacón cómodo de tendencia de la marca que presentaba).

La intérprete, que está embarazada de su segundo hijo, posó ante los medios con un look sencillo pero imbatible que tenía como clave un vistoso mono corto de cuero (o efecto piel) de la colección otoño-invierno 2021/2022 de Fendi que pudimos ver en la Semana de la Moda de Milán.

Se trata de una prenda marrón café, oversize y con un gran cinturón para marcar cintura que confirma que la piel (vegana o no), que ya irrumpió en nuestros armarios hace algunas temporadas -cuando este material pasó de protagonizar nuestros accesorios a ser el gran protagonista de nuestros outfits- seguirá siendo uno de los 'must' del año que empieza, incluso en 'total looks', como es el caso de los monos.

¿El poder del cuero? Es elegante, atemporal, calentito, tiene un punto rebelde y rockero, y, además, hoy en día es susceptible de forma parte de cualquier prenda, como ha quedado demostrado en la pasarela y las firmas, que sobre todo apuestan por colores naturales o eco.

El hecho de que sea un monoshort y no un mono de pantalón largo encaja en un año en el que los expertos han declarado que es la hora de las minifaldas y de lucir piernas. Y mejor con botas altas o con botines, como ha hecho la intérprete de 'Madres. Amor y vida', que ha elegido para la ocasión un modelo negro con tacón ancho de 9 cm, suela track por delante y detalles acolchados por la parte de atrás, perfecto para llevar con todo y no quitarse en todo el invierno.

Además, es vegano (está elaborado con un material similar a la piel que cuenta con el certificado de la organización PETA, de los derechos de los animales). Se trata del botín con referencia 04306501 de Xti y tiene un precio de 59,95 euros.

- Alerta fashionistas: vuelven los pantalones con efecto cuero en todas sus versiones.

- Hiba Abouk presume de tripita en San Sebastián.

Las mejores imágenes de Hiba Abouk Ver 105 fotos

Pero hay más detalles que nos han llenado de inspiración de su estilismo. ¿Te has fijado en su coleta alta, pulida, extralarga, lisa y con muchísimo volumen que puede ser el peinado perfecto de invitada? Mira otros para triunfar en su tu próximo evento: