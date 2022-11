Harrods se viste de Dior en un evento excepcional para estas navidades: 'The Fabulous World of Dior'

La magia y el lujo de la casa parisina llega a Londres con una exhibición que se convierte en un auténtico viaje lleno de sorpresas y en el que la esencia de Dior está constantemente presente.

El espíritu navideño de la ciudad de Londres se fusiona con la elegancia parisina propia de la Maison Dior para presentar 'The Fabulous World of Dior', un evento excepcional que ilumina los legendarios almacenes de Harrods para dar la bienvenida a la Navidad.

Desde el año 1953, Christian Dior ya desarrolló unos vínculos muy fuertes y especiales con Harrods, considerado el epicentro del lujo británico en la ciudad de Londres. Esta relación fue creciendo a un ritmo imparable gracias a las numerosas e icónicas colaboraciones que hoy tienen un punto de inflexión debido a esta innovadora y exclusiva creación.

Esta espectacular presentación se convierte en toda una experiencia inmersiva gracias a la potenciación de los cinco sentidos, con una decoración animada, una iluminación estelar y las delicias que se pueden degustar en la cafetería, convertida en un clásico salón de té británico.

Desde el 10 de noviembre y hasta el próximo 3 de enero de 2023 se puede visitar esta 'boutique' que es tan especial y exclusiva, pues es la primera vez que una firma cuenta con un espacio completo para representar su mundo y su esencia a través de símbolos y detalles propios de la casa.

El tributo a las navidades está marcado siempre por una iluminación especial, por lo que 'The Fabulous World of Dior' no podía destacar por otra cosa que no fuesen las luces. La casa de Dior reinventa las clásicas ventanas de Harrods inspirándose en el pan de jengibre y en iconos de Dior como la estrella gigante o las flores brillantes.

Una vez nos adentramos en la 'boutique', dos pop-ups de ensueño nos hacen continuar con esta experiencia. El primero de ellos, diseñado como una auténtica casa de jengibre, representa el Atelier de Monsieur Dior, en 30 Montaigne, y dónde podemos conocer las curiosidades y la historia de las creaciones más icónicas de la firma.

La segunda boutique 'pop up' es una delicada tienda de regalos, donde los visitantes podrán encontrar el detalle perfecto para regalar a sus seres queridos estas navidades. Desde jerséis o camisetas, hasta productos de menaje o zapatos. En definitiva, son dos espacios que hacen un bonito homenaje al arte de regalar, a la Navidad y a la identidad de la casa parisina.

La gastronomía es otro punto fuerte en la época navideña por lo que en esta experiencia no podía faltar una cafetería (que más bien parece sacada de un cuento de hadas), en la que los visitantes pueden disfrutar de los mejores productos de la cocina francesa y especialidades culinarias que incorporan un toque de la cultura británica. La joya de esta sección son las galletas de jengibre que la casa ha creado, reinterpretando de nuevo símbolos como bolsos o perfumes, para mantener vivo el espíritu de Dior en todos y cada uno de los detalles de esta experiencia.