Georgina Rodríguez se adelanta al verano con un vestido entallado de sabor cítrico.

Clara Hernández

Un viaje a Ibiza, donde Georgina Rodríguez acudió esta semana para amadrinar el futuro centro comercial de lujo Ibiza Gallery en Platja d'en Bossa, del Grupo de Empresas Matutes, ha sido el escenario para que la pareja de Cristiano Ronaldo nos deje uno de los looks más refrescantes y comentados de la temporada.

La jacetana desembarcó en la isla con un llamativo vestido midi de tirantes finos y escote recto en color morado y con un vibrante estampado frutal de limones amarillos y motivos vegetales multicolores que sabía a verano, y cuya silueta entallada y fruncida de arriba abajo lograba un efecto curvilíneo, superfavorecedor y femenino, tres adjetivos que suelen ser habituales en su armario.

La prenda, confeccionada en mezcla de seda, está firmada por Dolce & Gabbana y se puede encontrar en algunas plataformas de venta online por un precio de 1.950 euros.

De sabor vintage y perteneciente a la colección 'Italian summer' de la marca, la elección del calzado es aquí primordial para proporcionarle un estilo más sofisticado o más playero y cómodo. En este caso, Georgina optó por unas palas totalmente planas en color blanco de Hermès, el popular modelo Orán, uno de los objetos de deseo de las fashionistas verano tras verano y cuyo precio es de 560 euros.

No es el único accesorio icónico que la modelo eligió para su desembarco ibicenco. Seguro que si has visto sus fotos no te ha pasado inadvertido su bolso de color rosa, el exclusivo modelo Mini Kelly también de Hermès.

Manicura en color rojo fuego (porque el color nunca sobra) y un sugestivo recogido de moño bajo adornado con un par de mechones sueltos como patillas y una onda muy marcada en el flequillo que emulaba los looks más chic de los años 20, así como un maquillaje impecable en tonos melocotón y grandes pendientes de aro dorados son el resto de complementos con los que Georgina Rodríguez ha vuelto a copar titulares después de iluminar el Festival de Cannes.

Es allí donde protagonizó su reaparición en una alfombra roja después de haber sido mamá de Esmeralda, su segunda hija biológica con Cristiano Ronaldo, y donde deslumbró con un vestidazo recorrido por brillos plateados, gran abertura y sandalias metalizadas. De nuevo, pura sensualidad.