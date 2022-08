Georgina Rodríguez sabe que el rosa es tendencia y se une al "Barbiecore"

La modelo nos ha sorprendido con un sensual look en el color del momento entre las celebrities.

Julia García

Defender que el estilo de Georgina Rodríguez conecta con el de cualquiera de las hermanas Kardashian-Jenner no parece una tarea difícil, pero lo es todavía menos después de ver el look que ha competido en su último post en Instagram. Un look con el que además se suma al color de moda, el rosa, y, por tanto, a la tendencia del Barbie core.

Con el estreno de la película sobre la famosa muñeca que dirige Greta Gerwig y protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling cada vez más cerca en el horizonte, las celebrities van calentando motores. Y no hay mejor forma de hacerlo que vistiéndose con el color que mejor representa el universo creado por Mattel hace 60 años —la primera Barbie se presentó en 1959, en la Feria Internacional Americana del Juguete—. Anne Hathaway, Karlie Kloss, Claudia Schiffer son algunos de las estilosas mujeres que se han apostado por este tono de fucsia que también ha inspirado a Valentino, como nos demostró en su última colección, donde este color era el gran protagonista. Ahora, también se suma a esta tendencia cada vez más extendida Georgina Rodríguez.

La modelo lo hace siendo fiel a su estilo, con un vestido de manga larga ajustado y rematado con un amplio escote que resalta sus ya de por sí sensuales curvas. El cuerpo entero de la prenda, incluidas las mangas, están diseñadas en un tejido fruncido que dibuja pliegues horizontales que juega con un favorecedor efecto arrugado. Además, el vestido destaca también por los hombros marcados, que elevan y estilizan.

Georgina ha lucido este vestido Barbie con varias joyas, incluido un espectacular reloj, en una jornada de trabajo en Madrid, donde ha pasado buena parte del verano. No sabemos si la familia tiene pensado quedarse a vivir cuando acabe el verano en la capital española tras su periplo en Turín y en Manchester, donde actualmente sigue jugando al fútbol Cristiano Ronaldo.

Lo que sí huele a final de verano es la decisión de Georgina Rodríguez de despedirse de las trenzas que han sido protagonistas en casi todas sus publicaciones estivales, incluidas varias con sus hijos luciendo peinado a juego con su madre.

Ya hace un par de semanas la vimos sin ellas cuando presumió de total look azul y en este despampanante outfit con el vestido color Barbie core, la aragonesa vuelve a llevar su larguísima melena morena peinada con raya al medio.