No te extrañes si te cobran por tu devolución online: todas estas marcas de moda ya lo hacen

Cada vez más, las grandes marcas de moda cobran una cantidad a los clientes que han comprado online y quieren devolver el producto.

Clara Hernández

Lo de devolver los pantalones o el vestido que has comprado online de forma gratuita tiene los días contados. De hecho, ya son muchas las marcas que han comenzado a cobrar a los clientes por hacerlo y algunas, como Zara, que aún no ha implementado esta medida en España, podrían estar a punto: de hecho, el buque insignia de Inditex ya la ha instaurado en 30 de los países donde opera (1,95 euros por producto devuleto) aunque en España, por ahora, la devolución de prendas adquiridas en su tienda online no cuesta nada.

Los gastos en los que incurre la tienda en estas transacciones o un intento de acabar con ciertos hábitos que tienen un impacto negativo sobre el planeta por los muchos desplazamientos que genera son las razones que esgrimen estas empresas que se plantean cobrar o ya cobran una cantidad por el servicio. Por lo general, esta se aplica cuando la devolución se hace desde el domicilio y un transportista ha de pasarse por nuestra casa para recoger la compra. Así, por ejemplo, El Corte Inglés permite devolver productos completamente gratis si se acude a cualquiera de sus centros comerciales o si se hace por Correos, pero cuando se pide la recogida en el domicilio, la cosa cambia.

¿Y qué dice la ley de devoluciones en compras por internet a la que alucen? Esta contempla que, desde el momento en el que el producto llega a tu casa, tienes 14 días naturales para devolverlo sin coste y sin dar explicación. Es decir, ejerces tu derecho de desistimiento. Asimismo, deben reintegrarte lo pagado en 14 días. Eso sí, los gastos por los que se incurre por la devolución es otra cosa: "Están obligados a devolverte los gastos de envío iniciales pero pueden hacerte pagar lo que cuesta enviar el producto desde tu casa hasta la sede de la tienda", lo que se entiende por 'costes de devolución', explican desde la web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas son las tiendas de moda que ya cobran estos gastos de devolución:

EL CORTE INGLÉS:

El Corte Inglés ofrece devoluciones totalmente gratuitas a sus clientes de pedidos online siempre que se realicen en una tienda física o por Correos. Si se realiza en Celeritas, el coste es de 2 euros. En caso de devolución de artículos cuya recogida se efectúe en el domicilio, el coste directo de la devolución del bien o servicio será asumido por el cliente. Asimismo, en la web se incluye una tabla de costes si el producto pesa 15 kg o menos: desde península y Baleares, la devolución parcial cuesta 5,90 euros y la total, 7,90 euros. Desde Canarias, los gastos son de 12 y 18 euros respectivamente. Si el producto pesa más de 15 kg o es supervoluminoso, los gastos ascienden a 30 euros.

UNIQLO:

La devolución tiene un coste de 2,95 euros, según confirma la empresa japonesa en el apartado de preguntas frecuentes (FAQ) y como respuesta al enunciado que responde al enunciado: "¿Cómo devuelvo mi pedido Uniqlo?". En la información sobre devoluciones de compras online también se especifica que no se puede devolver un pedido online en una tienda física, no importa si cuando lo adquirimos lo recogimos en tienda (los cambios, sin embargo, sí se admiten), por lo que habrá que hacerla por correo postal. "Tenga presente que no realizamos devoluciones postales con franqueo pagado", señalan.

H&M

Si realizas la devolución de tu compra en una tienda física de H&M dentro de España, es gratuito y también lo será para los Miembros H&M que lo lleven a cabo a través de un punto pack o de recogida a domicilio. Sin embargo, estas últimas (en punto pack o recogida a domilio) tendrán un coste de 1,95 euros si no eres miembro. La cantidad se deducirá de la cantidad a reembolsar.

SHEIN

Tanto si utilizas para la devolución de tu compra online el método 'Parcel Shop' o el envío por Correos, la "primera etiqueta de devolución para cada pedido es gratuita". Sin embargo, "cada etiqueta de devolución adicional para el mismo pedido costará 4,50 euros", informa la web. La cantidad a pagar se deduce del reembolso correspondiente. Por otra parte, si decides optar por otro sistema de envío como una empresa logística, serás tú la encargada de abonarlo en su totalidad.

OYSHO

También perteneciente al grupo Inditex, su política de devoluciones difiera, sin embargo, de esta. Mientras las devoluciones en tienda física son gratuitas, las devoluciones desde domicilio tiene un coste de 3,95 euros, que se deduce del importe de los productos a reembolsar.

PIMKIE

Puedes devolver tu artículo por 2,99 euros que la empresa defines como "gastos de envío". El periodo para devoluciones es de 30 días

AMAZON

La mayoría de sus devoluciones son gratis, pero no todas, tal y como especifica su política de devoluciones, donde se indica que hay productos que "no son aptos para devolución gratuita". En este caso, para devoluciones desde España, lso gastos de envío de la devolución son de 2,99 euros si se llevan a una oficina de Correos o de Celeritas. Para recogidas a domicilio (solo disponibles para España peninsular y Baleares), los gastos son de 5,50 euros. En la misma sección se señala que las colecciones de The Drop, confeccionados bajo demanda, no son aptos para la devolución gratuita.

La mayoría de los expertos coinciden en que esta lista se puede ver incrementada muy pronto tras los nuevos desafíos y crecimiento del comercio online en el sector de la moda, considerado uno de los primeros dinamizadores del e-commerce en España.