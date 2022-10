Necesitas una gabardina como la de Tamara Falcó para que tus looks de otoño funcionen

En el armario de la hija de Isabel Preysler no falta este básico, prenda por excelencia de esta estación.

Julia García

Apenas dos días después de sentarse en el plató de El hormiguero para contar su versión sobre lo ocurrido con su exprometido Íñigo Onieva y, de paso, "desmontar" el poliamor de Juan del Val y Nuria Roca, Tamara Falcó ha viajado hasta México en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México.

Allí hemos podido ver a la marquesa de de Griñón con un look que cualquiera de nosotras podríamos firmar para ir a la oficina en una jornada de otoño ya que ha estado compuesto por unos pantalones de pinzas en tono beige a juego con unos zapatos de tacón, una blusa de cuello cerrado y manga larga con un discreto estampado y, sobre los hombros, la pieza que no puede faltar en esta época del año: una gabardina.

Este abrigo fino de corte clásico es un básico que nunca pasa de moda al que poder recurrir en cualquier ocasión con éxito, y la prueba es que funciona igual de bien con un estilismo desenfadado que con uno más formal como el que ha lucido la protagonista del reality de Netflix La Marquesa. Además, se encuentra en multitud de versiones temporada tras temporada por lo que un armario elegante nunca puede estar completo si no tiene un modelo así.

"No siento odio, me da pena"

Durante su intervención en el congreso, Tamara Falcó ha explicado que el enterarse de la infidelidad del que ha sido su pareja en los últimos años "Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón" y que por este motivo "Yo no siento odio hacia él ni aberración, me da pena, me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, vea, o sea, que considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena", ha asegurado.

También ha confesado la hija de Isabel Preysler que "el hecho de formar una familia" es algo que siempre le ha dado "muchísimo vértigo" sobre todo tras ver la experiencia de sus padres con el matrimonio y que por eso, en su último viaje a Italia, rezó mucho para tratar de aclarar sus ideas. "Rogué muy fuerte que, si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara", ha desvelado.

Asimismo, ha confesado que ahora que ha empezado "a pensar hacia detrás, había muchas llamadas de atención" que no se había dado cuenta y que van más allá de la infidelidad. "Estaba muy ilusionada con que, aunque no fuera evidente, el proyecto de Dios estaba ahí. Claro, todo esto cambia radicalmente, ya no cuando salen unas imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, pero ya no solamente eso, caen muchas más cosas, fue un dominó", ha dicho.