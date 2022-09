En contra de lo que se había especulado, los reyes y los eméritos se han sentado juntos en el funeral de estado de Isabel II. Esta es la primera imagen pública de los cuatro juntos desde enero de 2020.

El funeral más mediático de la historia ha reunido en la abadía de Westminster a un buen número de líderes mundiales y casas reales que este lunes 19 de septiembre le han dado el adiós definitivo a Isabel II de Inglaterra. Como representantes de España, el rey Felipe VI y la reina Letizia volaron hasta la capital británica un día antes para presentar sus respetos en la capilla ardiente organizada en Westminster Hall, donde doña Letizia, vestida de riguroso luto, no dudó en hacerle un guiño a la fallecida soberana a través de sus joyas, un gesto que, en los días previos, también habían puesto en práctica Kate Middleton y Meghan Markle.

Los monarcas españoles no han viajado solos: junto a ellos se ha trasladado también en nombre de nuestro país el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares y los reyes eméritos don Juan Carlos (quien además tiene lazos familiares con Isabel II) y doña Sofía. Han llegado por separado; no obstante durante la misa del funeral en la abadía de Westminster han ocupado asientos contiguos pese a que desde la casa real se había advertido que no habría fotografía conjunta. Esta es la primera imagen pública de los reyes con los eméritos desde enero de 2020, cuando coincidieron en el funeral de la infanta Pilar.

La etiqueta de luto que exige el funeral pide a las mujeres vestir de negro (medias incluidas) y llevar tocado; en cuanto a las joyas, las perlas son lo más adecuado por su sobriedad. Siguiendo el protocolo, la reina Letizia ha escogido para esta ocasión un vestido negro que ha acompañado de una diadema del mismo tono. Por su parte, doña Sofía ha lucido un abrigo con destellos brillantes y un tocado con rejilla, también negro. Don Felipe ha llevado su uniforme militar y el rey Juan Carlos un traje negro, con corbata de este color.

La casa real británica ha puesto fin así a los actos organizados tras el fallecimiento de Isabel II, que murió el pasado 8 de septiembre a los 96 años. Aunque la familia guardará un "luto real" hasta el próximo domingo 25, los días de luto nacional en Reino Unido ya se han terminado y los diferentes representantes internacionales ya están retomando sus agendas oficiales con normalidad. En el caso de la reina Letizia, esta semana viajará a Nueva York, donde participará en diferentes eventos relacionados con salud mental, educación, nutrición o investigación contra el cáncer.